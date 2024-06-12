Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис увеличил предложение по трансферу панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает Telegram-канал ДИНАМІВЕЦЬ.

По информации источника, теперь «бело-синие» готовы заплатить за 24-летнего футболиста 2.5-3.5 миллиона евро, но хотят разбить оплату на 2 сезона. Также отмечается, что киевляне готовы отдать «мужикам» одного игрока в качестве части сделки.

В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило за Эдуардо Герреро 1.5 миллиона евро и двух игроков: Владимира Шепелева и Александра Андриевского.