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  4. Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 10:43 | Обновлено 12 июня 2024, 10:44
1764
1

Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс

Киевский клуб предлагает «Заре» 2.5-3.5 миллиона евро частями

12 июня 2024, 10:43 | Обновлено 12 июня 2024, 10:44
1764
1
Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
dynamo.kiev.ua. Эдуардо Герреро

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис увеличил предложение по трансферу панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает Telegram-канал ДИНАМІВЕЦЬ.

По информации источника, теперь «бело-синие» готовы заплатить за 24-летнего футболиста 2.5-3.5 миллиона евро, но хотят разбить оплату на 2 сезона. Также отмечается, что киевляне готовы отдать «мужикам» одного игрока в качестве части сделки.

В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило за Эдуардо Герреро 1.5 миллиона евро и двух игроков: Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ Эдуардо Герреро Игорь Суркис
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Gargantua
мужики, соглашайтесь
нам очень нужен Герреро
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