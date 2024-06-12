Мирон МАРКЕВИЧ: «С оптимизмом смотрю в будущее сборной на Евро»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Молдовы (4:0):

«Меня не столько счет радует, сколько то, как играла Украина. Понравилось. А рассчитывал ли я на 4:0 в нашу пользу? Ясно, что наша команда и сборная Молдовы – это две разные по классу команды. Мы должны были побеждать. Но знаете, молдаване так дома очень давно не проигрывали. Может, сказался на функциональном состоянии команды Сергея Клещенко тот факт, что они три дня назад провели достаточно энергозатратный матч против Кипра (3:2). Свежести им точно не хватало. Это видно было сразу, с первых минут.

У нас в предыдущей игре с Польшей (1:3), будем откровенны, играли резервисты, а в Кишиневе вышел боевой состав. Вот и имеем 4:0 на табло в нашу пользу. Хорошая выдалась игра. Хорошо, что победили и приобрели уверенность, потому что это важно. Единственное, что сейчас беспокоит – травма Виталия Миколенко. А так, лично я смотрю с оптимизмом на будущее этой сборной на чемпионате Европы».