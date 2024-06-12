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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 02:57 | Обновлено 12 июня 2024, 03:04
74
0

Сборная Украины проведет в Висбадене открытую тренировку

Мероприятие пройдет 13 июня в 11:00 на стадионе BRITA-Arena

12 июня 2024, 02:57 | Обновлено 12 июня 2024, 03:04
74
0
Сборная Украины проведет в Висбадене открытую тренировку
УАФ

В преддверии старта сборной Украины в финальной части Евро-2024, 13 июня в 11:00, на стадионе BRITA-Arena в Висбадене (Berliner Straße 9, 65189 Wiesbaden) состоится открытая тренировка национальной команды Украины. Мероприятие будет открыто для болельщиков и журналистов.

Чтобы попасть на арену, представители масс-медиа должны подать заявку на аккредитацию в Украинский медиацентр в Висбадене.

Выдача аккредитаций будет производиться на VIP-входе стадиона BRITA-Arena с 10:15. После тренировки планируется общение медиа с футболистами в микст-зоне стадиона.

Аккредитация дает возможность посещать медиамероприятия непосредственно в медиацентре, а также открытые тренировки команды и другие активности в межсоревновательный период.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 открытая тренировка
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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