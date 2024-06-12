Сборная Украины проведет в Висбадене открытую тренировку

В преддверии старта сборной Украины в финальной части Евро-2024, 13 июня в 11:00, на стадионе BRITA-Arena в Висбадене (Berliner Straße 9, 65189 Wiesbaden) состоится открытая тренировка национальной команды Украины. Мероприятие будет открыто для болельщиков и журналистов.

Чтобы попасть на арену, представители масс-медиа должны подать заявку на аккредитацию в Украинский медиацентр в Висбадене.

Выдача аккредитаций будет производиться на VIP-входе стадиона BRITA-Arena с 10:15. После тренировки планируется общение медиа с футболистами в микст-зоне стадиона.

Аккредитация дает возможность посещать медиамероприятия непосредственно в медиацентре, а также открытые тренировки команды и другие активности в межсоревновательный период.