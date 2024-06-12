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12 июня 2024, 01:59 |
19
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 июня 2024, 01:59 |
19
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

02:00 США – Бразилия

Ggbet 6.45 – 4.85 – 1.48

03:30 Эквадор – Боливия

Ggbet 1.31 – 5.20 – 10.50

КИБЕРСПОРТ

16:30 NaVi – Астралис

Ggbet 2.32 – 1.60

19:00 Team Vitality – Virtus.pro

Ggbet 1.19 – 4.75

21:30 Team Spirit – G2 Esports

Ggbet 1.27 – 3.78

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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