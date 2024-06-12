Другие новости12 июня 2024, 01:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
12 июня 2024, 01:59 |
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В среду, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
02:00 США – Бразилия
03:30 Эквадор – Боливия
КИБЕРСПОРТ
16:30 NaVi – Астралис
19:00 Team Vitality – Virtus.pro
21:30 Team Spirit – G2 Esports
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