СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня

В среду, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

02:00 США – Бразилия

6.45 – 4.85 – 1.48

03:30 Эквадор – Боливия

1.31 – 5.20 – 10.50

КИБЕРСПОРТ

16:30 NaVi – Астралис

2.32 – 1.60

19:00 Team Vitality – Virtus.pro

1.19 – 4.75

21:30 Team Spirit – G2 Esports

1.27 – 3.78