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  4. Эйбар – Реал Овьедо. Прогноз и анонс на матч плей-офф Ла Лиги
Испания
12 июня 2024, 01:52 |
23
0

Эйбар – Реал Овьедо. Прогноз и анонс на матч плей-офф Ла Лиги

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

12 июня 2024, 01:52 |
23
0
Эйбар – Реал Овьедо. Прогноз и анонс на матч плей-офф Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня на «Ипуруа» пройдет ответный матч полуфинального раунда плей-офф за право играть в Примере Испании, в котором «Эйбар» встретится с «Овьедо». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эйбар

Команда ровно 10 лет назад дебютировала в Примере. И тогда получилось продержаться на уровне высшего футбольного дивизиона Испании 7 лет кряду. Но, вылетев назад, в Сегунду, оружейники никак не могут вернуться. Хотя постоянно были в претендентах и принимали участие в стыковых поединках. В этой темпораде снова не хватило малости, чтобы получить заветную прямую путевку - от Леганеса отстали на 3 очка, а от Вальядолида - вообще только на одно. И виновны сами футболисты: за 3 последних выездных матча набрали всего одно очко. Так уж получилось, что с Овьедо закончили регулярный чемпионат дома, и начинали плей-офф. На выезде получилось выстоять на нулевую ничью, и теперь им хватит любой победы.

Ставки на матч Эйбар – Овьедо

Овьедо

Клуб в начале века и вовсе падал до четвертого дивизиона страны. Но, найдя нового инвестора в лице Карлоса Слима, быстро прибавили, выйдя в Сегунду... И уже там застряли надолго, с 2015-го года. И наконец-то в нынешней темпораде карбайонцы смогли набрать достаточно очков, чтобы замкнуть топ-6, то есть добраться до плей-офф за выход в Ла Лигу. Не помешало и то, что в последних трех турах было 2 поражения, в том числе в крайнем матче, как раз с Эйбаром. Повезло, что соперник, Расинг, ухитрился ничего не набрать в обоих последних матчах. В итоге оба конкурента набрали по 64 очка, и за счет дополнительных показателей заветную позицию заполучили синие. В итоге они начали плей-офф, на своем поле принимая коллектив, что чуть не поднялся напрямую. Там дома пытались играть активно, но в итоге закончили только 0:0.

Статистика личных встреч

У оружейников была серия из 6 очных матчей без поражений. Но в ноябре карбайонцы оформили 2:1 дома. Впрочем, в мае соперник вырвал победу 4:3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что более опытный клуб дома справится с задачей и выиграет. Поверим в успех Эйбара (коэффициент - 1,93).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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