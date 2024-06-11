Тренер сборной Молдовы нашел причину разгромного поражения от Украины

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко прокомментировал матч против Украины (0:4).

«Результат говорит сам за себя. Сборная Украины на голову сегодня была сильнее. Быстрый гол также сильно повлиял на дальнейшее развитие событий в поединке. Мы проиграли сегодня из-за стресса, также очень бережно относились к сопернику, не понимаю, с чем это связано.

Не хватало сегодня души в нашей игре, повлияла также и усталость, но это не оправдание. Нам надо было выигрывать единоборства, быть более быстрыми, но, к сожалению, ничего сегодня из этого не удалось сделать», – сказал Клещенко.