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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 21:13 | Обновлено 11 июня 2024, 21:16
3972
2

Подробности травмы Миколенко: Виталий получил новое повреждение

Игрок может пропустить Евро-2024

11 июня 2024, 21:13 | Обновлено 11 июня 2024, 21:16
3972
2
Подробности травмы Миколенко: Виталий получил новое повреждение
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По информации журналистки MEGOGO, которая находится на матче Молдова – Украина, травма основного защитника сборной Украины Виталия Миколенко не связана с тем повреждением, которое было раньше. Это новое повреждение.

Игрок получил травму стопы, на нее не влияло прошлое повреждение. Об этом рассказали представители медштаба УАФ.

Миколенко получил серьезное повреждение ноги в конце сезона АПЛ в составе «Эвертона». Виталий пропустил последние матчи чемпионата Англии, но успел восстановиться до старта подготовки к Евро-2024.

Миколенко отыграл 45 минут в контрольной встрече с Польшей и вышел в старте на Молдову.

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травма сборная Украины по футболу Молдова - Украина Евро-2024 Виталий Миколенко
Иван Зинченко Источник: MEGOGO
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Будемо надіятися, що все не так серйозно і Миколенко буде грати на Євро.
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+1
Gargantua
так это вообще другая нога
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0
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