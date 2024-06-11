Подробности травмы Миколенко: Виталий получил новое повреждение

По информации журналистки MEGOGO, которая находится на матче Молдова – Украина, травма основного защитника сборной Украины Виталия Миколенко не связана с тем повреждением, которое было раньше. Это новое повреждение.

Игрок получил травму стопы, на нее не влияло прошлое повреждение. Об этом рассказали представители медштаба УАФ.

Миколенко получил серьезное повреждение ноги в конце сезона АПЛ в составе «Эвертона». Виталий пропустил последние матчи чемпионата Англии, но успел восстановиться до старта подготовки к Евро-2024.

Миколенко отыграл 45 минут в контрольной встрече с Польшей и вышел в старте на Молдову.