Подробности травмы Миколенко: Виталий получил новое повреждение
Игрок может пропустить Евро-2024
По информации журналистки MEGOGO, которая находится на матче Молдова – Украина, травма основного защитника сборной Украины Виталия Миколенко не связана с тем повреждением, которое было раньше. Это новое повреждение.
Игрок получил травму стопы, на нее не влияло прошлое повреждение. Об этом рассказали представители медштаба УАФ.
Миколенко получил серьезное повреждение ноги в конце сезона АПЛ в составе «Эвертона». Виталий пропустил последние матчи чемпионата Англии, но успел восстановиться до старта подготовки к Евро-2024.
Миколенко отыграл 45 минут в контрольной встрече с Польшей и вышел в старте на Молдову.
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