Чемпионат Европы11 июня 2024, 20:21 | Обновлено 11 июня 2024, 20:31
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ВИДЕО. Судаков сыграл в стенку с Довбиком и забил 4-й гол в ворота Молдовы
На 55-й минуте перевес сборной Украины составляет уже 4 мяча
11 июня 2024, 20:21 | Обновлено 11 июня 2024, 20:31
1870
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11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины
На 55-й минуте перевес сборной Украины составляет уже 4 мяча. Георгий Судаков сыграл в стенку с Артемом Довбиком и забил 4-й гол в ворота Молдовы (4:0).
ГОЛ! 0:4. Георгий Судаков, 55 мин.
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Спорт ю не показує навмисно гол Судакова, скоро набагато менше буде в них читачів, з таким підходом.
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