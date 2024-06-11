ВИДЕО. Судаков сыграл в стенку с Довбиком и забил 4-й гол в ворота Молдовы

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины

На 55-й минуте перевес сборной Украины составляет уже 4 мяча. Георгий Судаков сыграл в стенку с Артемом Довбиком и забил 4-й гол в ворота Молдовы (4:0).

ГОЛ! 0:4. Георгий Судаков, 55 мин.