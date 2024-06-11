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  4. Судаков оформил гол и два ассиста в контрольном матче сборной Украины
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 20:23 | Обновлено 11 июня 2024, 20:32
877
1

Судаков оформил гол и два ассиста в контрольном матче сборной Украины

Классный матч хавбека Шахтера

11 июня 2024, 20:23 | Обновлено 11 июня 2024, 20:32
877
1
Судаков оформил гол и два ассиста в контрольном матче сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В контрольном матче между Молдовой и Украины одним из героев встречи стал полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков.

В первом тайме хавбек сделал результативную передачу на Виктора Цыганкова, а на старте второй половины матча оформил ассист на Артема Довбика. Сразу после этого Судакова забил сам, сделав счет 4:0.

У игрока теперь два гола и четыре результативные передачи в составе сборной Украины.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Молдова - Украина сборная Молдовы по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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