Судаков оформил гол и два ассиста в контрольном матче сборной Украины

В контрольном матче между Молдовой и Украины одним из героев встречи стал полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков.

В первом тайме хавбек сделал результативную передачу на Виктора Цыганкова, а на старте второй половины матча оформил ассист на Артема Довбика. Сразу после этого Судакова забил сам, сделав счет 4:0.

У игрока теперь два гола и четыре результативные передачи в составе сборной Украины.