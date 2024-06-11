Чемпионат Европы11 июня 2024, 20:23 | Обновлено 11 июня 2024, 20:32
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Судаков оформил гол и два ассиста в контрольном матче сборной Украины
Классный матч хавбека Шахтера
11 июня 2024, 20:23 | Обновлено 11 июня 2024, 20:32
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В контрольном матче между Молдовой и Украины одним из героев встречи стал полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков.
В первом тайме хавбек сделал результативную передачу на Виктора Цыганкова, а на старте второй половины матча оформил ассист на Артема Довбика. Сразу после этого Судакова забил сам, сделав счет 4:0.
У игрока теперь два гола и четыре результативные передачи в составе сборной Украины.
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