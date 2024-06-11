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  4. Довбика не удержать. Артем оформил юбилейный гол в сборной Украины
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 20:17 |
668
0

Довбика не удержать. Артем оформил юбилейный гол в сборной Украины

Артем забил во втором кряду матче сборной

11 июня 2024, 20:17 |
668
0
Довбика не удержать. Артем оформил юбилейный гол в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

На старте второго тайма матча Молдова – Украина счет 3:0 сделал форвард украинской национальной команды Артем Довбик.

Довбик, который забил и в прошлом матче с Польшей, оформил свой 10-й мяч в составе сборной Украины. Вторую результативную передачу сегодня сделал Георгий Судаков.

Ранее в матче с Молдовой забили Роман Яремчук и Виктор Цыганков.

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Источник: Миколенко сразу после травмы доставили в больницу
Артем Довбик сборная Украины по футболу Молдова - Украина Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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