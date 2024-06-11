Довбика не удержать. Артем оформил юбилейный гол в сборной Украины

На старте второго тайма матча Молдова – Украина счет 3:0 сделал форвард украинской национальной команды Артем Довбик.

Довбик, который забил и в прошлом матче с Польшей, оформил свой 10-й мяч в составе сборной Украины. Вторую результативную передачу сегодня сделал Георгий Судаков.

Ранее в матче с Молдовой забили Роман Яремчук и Виктор Цыганков.