Чемпионат Европы11 июня 2024, 20:17 |
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Довбика не удержать. Артем оформил юбилейный гол в сборной Украины
Артем забил во втором кряду матче сборной
11 июня 2024, 20:17 |
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На старте второго тайма матча Молдова – Украина счет 3:0 сделал форвард украинской национальной команды Артем Довбик.
Довбик, который забил и в прошлом матче с Польшей, оформил свой 10-й мяч в составе сборной Украины. Вторую результативную передачу сегодня сделал Георгий Судаков.
Ранее в матче с Молдовой забили Роман Яремчук и Виктор Цыганков.
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