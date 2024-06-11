Чемпионат Европы11 июня 2024, 20:12 | Обновлено 11 июня 2024, 20:30
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ВИДЕО. Довбик вышел на замену и забил гол Молдове с острого угла
На 49-й минуте сборная Украины довела перевес над соперником до разгромного
11 июня 2024, 20:12 | Обновлено 11 июня 2024, 20:30
409
0
11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины
На 49-й минуте сборная Украины довела перевес над соперником до разгромного. Артем Довбик вышел на замену и забил гол Молдове с острого угла
ГОЛ! 0:3. Артем Довбик, 49 мин.
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