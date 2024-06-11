ВИДЕО. Довбик вышел на замену и забил гол Молдове с острого угла

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины

На 49-й минуте сборная Украины довела перевес над соперником до разгромного. Артем Довбик вышел на замену и забил гол Молдове с острого угла

ГОЛ! 0:3. Артем Довбик, 49 мин.