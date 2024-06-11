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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 20:12 | Обновлено 11 июня 2024, 20:30
409
0

ВИДЕО. Довбик вышел на замену и забил гол Молдове с острого угла

На 49-й минуте сборная Украины довела перевес над соперником до разгромного

11 июня 2024, 20:12 | Обновлено 11 июня 2024, 20:30
409
0
ВИДЕО. Довбик вышел на замену и забил гол Молдове с острого угла
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины

На 49-й минуте сборная Украины довела перевес над соперником до разгромного. Артем Довбик вышел на замену и забил гол Молдове с острого угла

ГОЛ! 0:3. Артем Довбик, 49 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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