Источник: Миколенко сразу после травмы доставили в больницу

11 июня в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведет подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

Сообщается, что благодаря содействию организаторов матча Миколенко сразу после травмы доставили в больницу в Кишиневе для дальнейшего обследования его травмы.