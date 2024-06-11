Источник: Миколенко сразу после травмы доставили в больницу
Украинец не смог доиграть матч с Молдовой из-за травмы
11 июня в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
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Команда Сергея Реброва ведет подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.
Сообщается, что благодаря содействию организаторов матча Миколенко сразу после травмы доставили в больницу в Кишиневе для дальнейшего обследования его травмы.
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