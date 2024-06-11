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  4. Источник: Миколенко сразу после травмы доставили в больницу
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2024, 20:14 |
1128
0

Источник: Миколенко сразу после травмы доставили в больницу

Украинец не смог доиграть матч с Молдовой из-за травмы

11 июня 2024, 20:14 |
1128
0
Источник: Миколенко сразу после травмы доставили в больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

11 июня в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведет подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

Сообщается, что благодаря содействию организаторов матча Миколенко сразу после травмы доставили в больницу в Кишиневе для дальнейшего обследования его травмы.

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Дмитро Олійник Источник: MEGOGO
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