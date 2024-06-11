Чемпионат Европы11 июня 2024, 19:49 | Обновлено 11 июня 2024, 20:14
1634
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ВИДЕО. Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой
На 43-й минуте сборная Украины забила соперникам второй гол в Кишиневе
11 июня 2024, 19:49 | Обновлено 11 июня 2024, 20:14
1634
0
11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины
На 43-й минуте сборная Украины провела второй мяч в Кишиневе. Виктор Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой (2:0).
ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.
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