ВИДЕО. Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины

На 43-й минуте сборная Украины провела второй мяч в Кишиневе. Виктор Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой (2:0).

ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.