Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 19:49 | Обновлено 11 июня 2024, 20:14
1634
0

ВИДЕО. Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой

На 43-й минуте сборная Украины забила соперникам второй гол в Кишиневе

11 июня 2024, 19:49 | Обновлено 11 июня 2024, 20:14
1634
0
ВИДЕО. Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины

На 43-й минуте сборная Украины провела второй мяч в Кишиневе. Виктор Цыганков забил гол в раздевалку, удвоив перевес Украины над Молдовой (2:0).

ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.

По теме:
Судаков оформил гол и два ассиста в контрольном матче сборной Украины
ВИДЕО. Судаков сыграл в стенку с Довбиком и забил 4-й гол в ворота Молдовы
Довбика не удержать. Артем оформил юбилейный гол в сборной Украины
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024 видео голов и обзор Виктор Цыганков
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Футбол | 11 июня 2024, 00:12 5
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины

«Милан» нацелился на Довбика

Торпедо Кутаиси согласовал контракт с экс-беком сборной Франции
Футбол | 11 июня 2024, 18:56 0
Торпедо Кутаиси согласовал контракт с экс-беком сборной Франции
Торпедо Кутаиси согласовал контракт с экс-беком сборной Франции

Громкий трансфер для чемпионата Грузии

Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 11.06.2024, 16:55
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ВИНИСИУС Жуниор: «Я не жертва расизма, я мучитель расистов»
Футбол | 11.06.2024, 17:15
ВИНИСИУС Жуниор: «Я не жертва расизма, я мучитель расистов»
ВИНИСИУС Жуниор: «Я не жертва расизма, я мучитель расистов»
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
Бокс | 11.06.2024, 01:25
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
09.06.2024, 20:10 8
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
09.06.2024, 20:20
Футбол
Экс-чемпион мира отреагировал на желание Усика спуститься в крузервейт
Экс-чемпион мира отреагировал на желание Усика спуститься в крузервейт
09.06.2024, 16:28
Бокс
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 12
Бокс
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем