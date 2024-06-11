Цыганков вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины

В конце первого тайма контрольного матча Молдова – Украина команда Сергея Реброва сделала счет 2:0. Гол забил Виктор Цыганков, который отметился с передачи Георгия Судакова.

Для Виктора это 13-й гол в 54-м матче за национальную команду.

Цыганков догнал Олега Гусева и приблизился к Сергею Реброву и Роману Яремчуку, у которых по 15 голов. Роман как раз в сегодняшнем матче догнал Реброва.

Игрок вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины: Шевченко (48 голов), Ярмоленко (46), Коноплянка (21), Ребров (15), Яремчук (15), Цыганков (13), Гусев (13).