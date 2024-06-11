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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 19:56 | Обновлено 11 июня 2024, 19:59
893
0

Цыганков вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины

Виктор оформил 13-й гол в сборной Украины

11 июня 2024, 19:56 | Обновлено 11 июня 2024, 19:59
893
0
Цыганков вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В конце первого тайма контрольного матча Молдова – Украина команда Сергея Реброва сделала счет 2:0. Гол забил Виктор Цыганков, который отметился с передачи Георгия Судакова.

Для Виктора это 13-й гол в 54-м матче за национальную команду.

Цыганков догнал Олега Гусева и приблизился к Сергею Реброву и Роману Яремчуку, у которых по 15 голов. Роман как раз в сегодняшнем матче догнал Реброва.

Игрок вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины: Шевченко (48 голов), Ярмоленко (46), Коноплянка (21), Ребров (15), Яремчук (15), Цыганков (13), Гусев (13).

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сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Молдова - Украина сборная Молдовы по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: X (Twitter)
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