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  4. ВИДЕО. Боль и отчаяние. Реакция Миколенко на травму в матче с Молдовой
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2024, 19:52 |
2192
2

ВИДЕО. Боль и отчаяние. Реакция Миколенко на травму в матче с Молдовой

Виталий Миколенко травмировал стопу

11 июня 2024, 19:52 |
2192
2
ВИДЕО. Боль и отчаяние. Реакция Миколенко на травму в матче с Молдовой
УАФ. Виталий Миколенко

11 июня в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведет подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

Напомним, Миколенко травмировался в конце клубного сезона в «Эвертоне», но недавно сумел восстановиться.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Андрій Заліщук
це звичайно звіздец перед матчем з румунами
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