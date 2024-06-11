ВИДЕО. Боль и отчаяние. Реакция Миколенко на травму в матче с Молдовой

11 июня в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Команда Сергея Реброва ведет подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

Напомним, Миколенко травмировался в конце клубного сезона в «Эвертоне», но недавно сумел восстановиться.