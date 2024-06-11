Сборная УКРАИНЫ11 июня 2024, 19:52 |
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ВИДЕО. Боль и отчаяние. Реакция Миколенко на травму в матче с Молдовой
Виталий Миколенко травмировал стопу
11 июня 2024, 19:52 |
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11 июня в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
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Команда Сергея Реброва ведет подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.
Напомним, Миколенко травмировался в конце клубного сезона в «Эвертоне», но недавно сумел восстановиться.
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це звичайно звіздец перед матчем з румунами
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