Чемпионат Европы11 июня 2024, 19:23 | Обновлено 11 июня 2024, 19:26
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Молдова – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч перед Евро-2024
11 июня 2024, 19:23 | Обновлено 11 июня 2024, 19:26
509
0
11 июня в 19:00 в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите в 21:30 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Молдова – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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