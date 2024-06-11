11 июня в 19:00 в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Смотрите в 21:30 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Молдова – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE