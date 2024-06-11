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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 19:23 | Обновлено 11 июня 2024, 19:26
509
0

Молдова – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч перед Евро-2024

11 июня 2024, 19:23 | Обновлено 11 июня 2024, 19:26
509
0
Молдова – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

11 июня в 19:00 в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите в 21:30 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Молдова – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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