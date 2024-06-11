ВИДЕО. Яремчук забил быстрый гол для Украины в ворота Молдовы

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины

Уже на 2-й минуте сине-желтая команда вышла вперед. Роман Яремчук забил быстрый гол для Украины.

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.