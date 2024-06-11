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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 19:08 | Обновлено 11 июня 2024, 20:29
4411
0

ВИДЕО. Яремчук забил быстрый гол для Украины в ворота Молдовы

Уже на 2-й минуте сине-желтая команда вышла вперед

11 июня 2024, 19:08 | Обновлено 11 июня 2024, 20:29
4411
0
ВИДЕО. Яремчук забил быстрый гол для Украины в ворота Молдовы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины

Уже на 2-й минуте сине-желтая команда вышла вперед. Роман Яремчук забил быстрый гол для Украины.

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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