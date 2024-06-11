Чемпионат Европы11 июня 2024, 19:08 | Обновлено 11 июня 2024, 20:29
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ВИДЕО. Яремчук забил быстрый гол для Украины в ворота Молдовы
Уже на 2-й минуте сине-желтая команда вышла вперед
11 июня 2024, 19:08 | Обновлено 11 июня 2024, 20:29
4411
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11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Молдовы и Украины
Уже на 2-й минуте сине-желтая команда вышла вперед. Роман Яремчук забил быстрый гол для Украины.
ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.
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