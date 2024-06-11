Догнал Реброва. Яремчук забил 15-й гол в составе сборной Украины

На старте контрольного матча Молдова – Украина гол забил форвард украинской национальной команды Роман Яремчук, который удачно воспользовался ошибкой соперника.

Для Романа это 15-й гол в 50-м матче за сборную Украины.

Яремчук по количеству голов за национальную команду догнал нынешнего тренера сборной Сергея Реброва, у которого 15 голов в 75 встречах.