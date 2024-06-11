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  4. Догнал Реброва. Яремчук забил 15-й гол в составе сборной Украины
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 19:09 | Обновлено 11 июня 2024, 19:10
659
0

Догнал Реброва. Яремчук забил 15-й гол в составе сборной Украины

Форвард оформил очередной гол в национальной команде

11 июня 2024, 19:09 | Обновлено 11 июня 2024, 19:10
659
0
Догнал Реброва. Яремчук забил 15-й гол в составе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

На старте контрольного матча Молдова – Украина гол забил форвард украинской национальной команды Роман Яремчук, который удачно воспользовался ошибкой соперника.

Для Романа это 15-й гол в 50-м матче за сборную Украины.

Яремчук по количеству голов за национальную команду догнал нынешнего тренера сборной Сергея Реброва, у которого 15 голов в 75 встречах.

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Роман Яремчук Сергей Ребров сборная Украины по футболу Молдова - Украина сборная Молдовы по футболу товарищеские матчи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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