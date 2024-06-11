Догнал Реброва. Яремчук забил 15-й гол в составе сборной Украины
Форвард оформил очередной гол в национальной команде
На старте контрольного матча Молдова – Украина гол забил форвард украинской национальной команды Роман Яремчук, который удачно воспользовался ошибкой соперника.
Для Романа это 15-й гол в 50-м матче за сборную Украины.
Яремчук по количеству голов за национальную команду догнал нынешнего тренера сборной Сергея Реброва, у которого 15 голов в 75 встречах.
Го-о-о-ол! Роман #Яремчук забиває 15-й м'яч за збірну України! #MOLUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 11, 2024
Він обігнав:
13 - Олег #Гусєв
Він зрівнявся:
15 - Сергій #Ребров
Він наблизився:
21 - Євген #Коноплянка
Загалом 4-5 місця в списку найкращих бомбардирів #збірна за всю історію! pic.twitter.com/J12HxSnEXa
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