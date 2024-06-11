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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 18:36 | Обновлено 11 июня 2024, 18:38
233
0

Сергей РЕБРОВ: «Последний матч. Нужно показать, что Украина готова к Евро»

Короткий комментарий наставника перед контрольным матчем

11 июня 2024, 18:36 | Обновлено 11 июня 2024, 18:38
233
0
Сергей РЕБРОВ: «Последний матч. Нужно показать, что Украина готова к Евро»
УАФ. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров перед контрольным матчем с Молдовой коротко оценил последнюю игру команды перед Евро-2024.

«Это последний матч. Игроки должны показать свой уровень. Я считаю, что мы подготовились, и это нужно показать и каждому игроку, и команде в целом».

«Говорят, результат не имеет значения, но это важно, это добавит уверенности. Не на первом плане результат, но нужно проверить готовность перед Евро», – сказал Ребров.

На Евро Украина стартует 17 июня.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Молдова - Украина сборная Молдовы по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: MEGOGO
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