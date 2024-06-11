Сергей РЕБРОВ: «Последний матч. Нужно показать, что Украина готова к Евро»
Короткий комментарий наставника перед контрольным матчем
Тренер сборной Украины Сергей Ребров перед контрольным матчем с Молдовой коротко оценил последнюю игру команды перед Евро-2024.
«Это последний матч. Игроки должны показать свой уровень. Я считаю, что мы подготовились, и это нужно показать и каждому игроку, и команде в целом».
«Говорят, результат не имеет значения, но это важно, это добавит уверенности. Не на первом плане результат, но нужно проверить готовность перед Евро», – сказал Ребров.
На Евро Украина стартует 17 июня.
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