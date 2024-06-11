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  4. Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 18:31 |
571
0

Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента

Степаненко доволен прогрессом Бражко

11 июня 2024, 18:31 |
571
0
Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко оценил Владимира Бражко, своего конкурента за место в основе национальной команды на Евро.

«В таком возрасте попасть в сборную Украины, попасть на Евро и быть основным в Динамо – это очень круто. Если будет продолжать работать, то добьется еще большего».

«У нас сейчас очень хорошая молодежь – в Шахтере, Динамо, Днепре-1, Полесье, Рухе. Мне нравится. И у них не такой подход, как был у нас когда-то. Они работают и до тренировок, и после тренировок. Другой подход», – сказал Степаненко.

В последнем перед Евро-2024 контрольном матче место в основе получил Степаненко.

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Тарас Степаненко Владимир Бражко сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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