Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко оценил Владимира Бражко, своего конкурента за место в основе национальной команды на Евро.

«В таком возрасте попасть в сборную Украины, попасть на Евро и быть основным в Динамо – это очень круто. Если будет продолжать работать, то добьется еще большего».

«У нас сейчас очень хорошая молодежь – в Шахтере, Динамо, Днепре-1, Полесье, Рухе. Мне нравится. И у них не такой подход, как был у нас когда-то. Они работают и до тренировок, и после тренировок. Другой подход», – сказал Степаненко.

В последнем перед Евро-2024 контрольном матче место в основе получил Степаненко.