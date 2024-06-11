Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента
Степаненко доволен прогрессом Бражко
Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко оценил Владимира Бражко, своего конкурента за место в основе национальной команды на Евро.
«В таком возрасте попасть в сборную Украины, попасть на Евро и быть основным в Динамо – это очень круто. Если будет продолжать работать, то добьется еще большего».
«У нас сейчас очень хорошая молодежь – в Шахтере, Динамо, Днепре-1, Полесье, Рухе. Мне нравится. И у них не такой подход, как был у нас когда-то. Они работают и до тренировок, и после тренировок. Другой подход», – сказал Степаненко.
В последнем перед Евро-2024 контрольном матче место в основе получил Степаненко.
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