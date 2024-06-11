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  4. Трабзонспор согласовал покупку Яремчука у Брюгге за 3 млн. Но есть нюанс
Бельгия
11 июня 2024, 18:25 |
882
0

Трабзонспор согласовал покупку Яремчука у Брюгге за 3 млн. Но есть нюанс

Украинский форвард прямо сейчас не хочет принимать карьерных решений

11 июня 2024, 18:25 |
882
0
Трабзонспор согласовал покупку Яремчука у Брюгге за 3 млн. Но есть нюанс
photonews. Роман Яремчук

Турецкий «Трабзонспор» согласовал с «Брюгге» сумму отступных за 28-летнего украинского форварда Романа Яремчука, который сезон-2023/24 провел в аренде в испанской «Валенсии».

Яремчук не входит в планы тренерского штаба «Брюгге» на следующий сезон, и клуб ищет нового нападающего. По этой причине бельгийцы приняли предложение по трансферу Романа от «Трабзонспора» на 3 миллиона евро.

Впрочем, трансфер точно не будет финализирован в ближайшее время, так как Яремчук не хочет принимать никаких карьерных решений до момента завершения финальной части Евро-2024, в которой он примет участие в составе сборной Украины.

Напомним, в августе 2022 года «Брюгге» купил Яремчука у «Бенфики» за 17 миллионов евро. В бельгийской команде форвард провел лишь один сезон, сыграв 32 матча (6 голов, 3 ассиста).

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Роман Яремчук Трабзонспор Брюгге трансферы
Алексей Сливченко Источник: Belgiumsoccer.be
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