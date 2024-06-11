Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду

В стартовом составе Украины на контрольный матч против Молдовы выйдут защитник Николай Матвиенко и форвард Роман Яремчук, для которых встреча станет юбилейной.

Матвиенко с момента дебюта в 2017 году проведет 65-й матч за национальную команду. Игрок пока не забивал за сборную Украины. Яремчук с момента дебюта в 2018 году проведет 50-й матч.

Роман забил 14 голов и сделал 6 ассистов.