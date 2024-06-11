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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 18:09 |
730
0

Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду

Яремчук и Матвиенко проведут юбилейные матчи

11 июня 2024, 18:09 |
730
0
Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В стартовом составе Украины на контрольный матч против Молдовы выйдут защитник Николай Матвиенко и форвард Роман Яремчук, для которых встреча станет юбилейной.

Матвиенко с момента дебюта в 2017 году проведет 65-й матч за национальную команду. Игрок пока не забивал за сборную Украины. Яремчук с момента дебюта в 2018 году проведет 50-й матч.

Роман забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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Роман Яремчук Николай Матвиенко сборная Украины по футболу Молдова - Украина
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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