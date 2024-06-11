Пошел на повышение. Легендарный форвард возглавил вторую команду Атлетико

Легендарный экс-форвард «Атлетико» Мадрид Фернандо Торрес стал главным тренером второй команды «Матрасников» – «Атлетико Б». На этом посту он заменил Луиса Гарсию Тевенета, который вошел в тренерский штаб Диего Симеоне в первой команде.

Сам 40-летний испанский специалист до этого работал с молодежной командой «Атлетико» Мадрид U-19.

Фернандо Торрес является воспитанником и легендой «Атлетико» Мадрид. За первую команду «Матрасников» он выступал в 2001 – 2007 и 2015 – 2018 годах, провел 404 матча и забил 129 голов.