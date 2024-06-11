Экс-игрок Черноморца и Зимбру: «Это последняя репетиция Украины перед Евро»

Одним из украинских легионеров, кто неоднократно выигрывал чемпионское звание в Молдове и из года в год принимал участие в еврокубковых поединках, является воспитанник одесского футбола Андрей Телесненко. Известный игрок, который был капитаном «Черноморца» и привлекался к выступлениям в сборной Украины, поделился со Sport.ua ожиданиями от товарищеского матча Молдова – Украина, который состоится сегодня в Кишиневе.

– Так сложилось, что из моей родной Одессы в Молдове играло едва ли не самое большое количество украинских футболистов. Так было еще в период проведения чемпионатов СССР, когда в составе кишиневского «Нистру» и тираспольского «Тилигула» выступали экс-игроки «Черноморца» и СКА – Чистов, Шарий, Ролевич, Кожанов, Савельев, Финк, Горячев, Стрижаков, Тропанец, Псомиади, Кулик, Мокан, Процюк, Кулиш, Зирченко, Гусев. Все это было еще до распада СССР. А после того, как государства стали независимыми, пришлось поиграть в Молдове и мне. Я получил приглашение от кишиновского Зимбру, которое тренировал Семен Альтман. В Кишиневе тогда подобралась сильная команда, в которой выступали мои земляки Кулик, Сергей Згура, Гилазев. Вместе с нами в Зимбру играли нынешний главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко и тренер вратарей Денис Романенко. Были в команде тогда сборники Сергей Епуряну, Ион Тестемицану, Валерий Катинсус, Валерий Погорелов, Игорь Опря, Юрий Митерев. Четверо последних, кстати, затем защищали цвета «Черноморца».

– Какое значение имеет для соперников сегодняшний матч в Кишиневе?

– Для Украины это последняя репетиция перед стартом Евро-2024. Понятно, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым ограничен во времени. Скорее всего, сегодняшний состав украинской сборной будет максимально приближен к тому, который 17 июня выйдет на поединок с Румынией на европейском первенстве. Что касается Молдовы, то для Сергея Клещенко этот товарищеский матч — лишняя возможность посмотреть в деле свой кадровый арсенал. Следовательно, результат превыше всего в этой игре перед хозяевами поля стоять не будет. Впрочем, как и для сборной Украины. Однако это совсем не означает, что эта встреча не будет полезна для соперников. Надеюсь, что почти десять тысяч болельщиков, наблюдающих за ходом игры с трибун стадиона, как и телезрители, станут свидетелями интересного футбола.