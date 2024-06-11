Один клуб сделал Жироне предложение по Довбику, Артем не впечатлен
Наполи дает 35 миллионов евро, Довбик сомневается
По информации AS, пока только один клуб сделал «Жироне» конкретное предложение по трансферу украинского форварда Артема Довбика – «Наполи».
Итальянский клуб после назначения тренером Антонио Конте активно вернулся на рынок и предложил за Довбика 35 миллионов евро. Сообщается, что «Жирона» готова вести переговоры.
Вариант «Атлетико», который дает 25 миллионов, испанский клуб не устраивает.
При этом сообщается, что Довбик не впечатлен вариантом с «Наполи», потому что команда в новом сезоне не будет играть в еврокубках, тогда как «Жирона» сыграет в Лиге чемпионов.
Артем и его представители уверены, что у игрока летом будут более интересные предложения, чем «Наполи».
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