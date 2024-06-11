Один клуб сделал Жироне предложение по Довбику, Артем не впечатлен

По информации AS, пока только один клуб сделал «Жироне» конкретное предложение по трансферу украинского форварда Артема Довбика – «Наполи».

Итальянский клуб после назначения тренером Антонио Конте активно вернулся на рынок и предложил за Довбика 35 миллионов евро. Сообщается, что «Жирона» готова вести переговоры.

Вариант «Атлетико», который дает 25 миллионов, испанский клуб не устраивает.

При этом сообщается, что Довбик не впечатлен вариантом с «Наполи», потому что команда в новом сезоне не будет играть в еврокубках, тогда как «Жирона» сыграет в Лиге чемпионов.

Артем и его представители уверены, что у игрока летом будут более интересные предложения, чем «Наполи».