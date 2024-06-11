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  4. Один клуб сделал Жироне предложение по Довбику, Артем не впечатлен
Испания
11 июня 2024, 23:16 |
814
0

Один клуб сделал Жироне предложение по Довбику, Артем не впечатлен

Наполи дает 35 миллионов евро, Довбик сомневается

11 июня 2024, 23:16 |
814
0
Один клуб сделал Жироне предложение по Довбику, Артем не впечатлен
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации AS, пока только один клуб сделал «Жироне» конкретное предложение по трансферу украинского форварда Артема Довбика – «Наполи».

Итальянский клуб после назначения тренером Антонио Конте активно вернулся на рынок и предложил за Довбика 35 миллионов евро. Сообщается, что «Жирона» готова вести переговоры.

Вариант «Атлетико», который дает 25 миллионов, испанский клуб не устраивает.

При этом сообщается, что Довбик не впечатлен вариантом с «Наполи», потому что команда в новом сезоне не будет играть в еврокубках, тогда как «Жирона» сыграет в Лиге чемпионов.

Артем и его представители уверены, что у игрока летом будут более интересные предложения, чем «Наполи».

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трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Жирона Наполи
Иван Зинченко Источник: AS
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