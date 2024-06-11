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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес покинул защитник, клуб расстался уже с 4 игроками
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 17:28 | Обновлено 11 июня 2024, 17:32
939
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес покинул защитник, клуб расстался уже с 4 игроками

Балан станет свободным агентом

11 июня 2024, 17:28 | Обновлено 11 июня 2024, 17:32
939
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес покинул защитник, клуб расстался уже с 4 игроками
ФК Верес

Клуб УПЛ «Верес» на официальном сайте объявил об уходе правого защитника Дениса Балана. Контракт с игроком подходит к завершению, руководство решило не продлевать сотрудничество.

30-летний игрок за полтора года в составе команды провел 31 матч и забил 3 гола. В минувшем сезоне Балан отыграл 19 матчей и забил 1 гол.

Ранее «Верес» покинули Михаил Шестаков, Станислав Шарай и Василий Курко.

Команда по итогам переходных матчей с «Эпицентром» сохранила место в УПЛ.

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Верес Ровно Денис Балан чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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