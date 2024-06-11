Украина. Премьер лига11 июня 2024, 17:28 | Обновлено 11 июня 2024, 17:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес покинул защитник, клуб расстался уже с 4 игроками
Балан станет свободным агентом
11 июня 2024, 17:28 | Обновлено 11 июня 2024, 17:32
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Клуб УПЛ «Верес» на официальном сайте объявил об уходе правого защитника Дениса Балана. Контракт с игроком подходит к завершению, руководство решило не продлевать сотрудничество.
30-летний игрок за полтора года в составе команды провел 31 матч и забил 3 гола. В минувшем сезоне Балан отыграл 19 матчей и забил 1 гол.
Ранее «Верес» покинули Михаил Шестаков, Станислав Шарай и Василий Курко.
Команда по итогам переходных матчей с «Эпицентром» сохранила место в УПЛ.
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