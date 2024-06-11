Рефери ФИФА приняла участие в подготовке изменений в правила шорт-трека

Канадская рефери ФИФА Кэрол-Энн Шенар приняла участие в подготовке изменений в правила шорт-трека для рассмотрения на 59-м Конгрессе Международного конькобежного союза (ISU), который проходит в американском Лас-Вегасе, Невада с 10 по 14 июня.

47-летняя Шенар вошла в состав рабочей группы по подготовке Руководства по правилам гонок технического комитета ISU. Задача этой группы — сократить количество длительных просмотров VAR, который есть и в шорт-треке, уменьшить общее количество пенальти и сделать решения рефери более понятными для участников и зрителей.

Кэрол-Энн Шенар входит в список рефери ФИФА с 2005 года. С 2021 года она работает на матчах только в качестве арбитра VAR. В качестве рефери канадка работала на двух женских чемпионатах мира и двух Олимпийских играх, а в качестве арбитра VAR – на женском ЧМ-2023, на котором, в том числе, была резервным арбитром VAR на финал.