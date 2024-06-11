На Euro-2024 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии
Ни одного местного кадра нет в составе Албании и Дании
420 участников Euro-2024 (67,5%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Ни одному местному кадру не нашлось место в заявках Албании и Дании. В то же время только тремя легионерами обошлась Италия и двумя - Англия.
Наша сборная укомплектована из 14 игроков украинских клубов и 12 – зарубежных. И по числу отечественных футболистов уступает только 5 командам.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество легионеров в командах-участницах Euro-2024
|
Сборная
|
Легионеры
|
|
Албания
|
26
|
(100%)
|
Дания
|
26
|
(100%)
|
Грузия
|
24
|
(92,3%)
|
Словения
|
24
|
(92,3%)
|
Швейцария
|
24
|
(92,3%)
|
Польша
|
23
|
(88,5%)
|
Сербия
|
23
|
(88,5%)
|
Словакия
|
23
|
(88,5%)
|
Бельгия
|
22
|
(88,0%)
|
Нидерланды
|
20
|
(76,9%)
|
Португалия
|
20
|
(76,9%)
|
Хорватия
|
20
|
(76,9%)
|
Австрия
|
19
|
(73,1%)
|
Румыния
|
19
|
(73,1%)
|
Шотландия
|
18
|
(69,2%)
|
Франция
|
17
|
(68,0%)
|
Венгрия
|
17
|
(65,4%)
|
Турция
|
14
|
(53,8%)
|
УКРАИНА
|
12
|
(38,5%)
|
Чехия
|
11
|
(42,3%)
|
Испания
|
7
|
(26,9%)
|
Германия
|
6
|
(23,1%)
|
Италия
|
3
|
(11,5%)
|
Англия
|
2
|
(7,7%)
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