На Euro-2024 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии

420 участников Euro-2024 (67,5%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Ни одному местному кадру не нашлось место в заявках Албании и Дании. В то же время только тремя легионерами обошлась Италия и двумя - Англия.

Наша сборная укомплектована из 14 игроков украинских клубов и 12 – зарубежных. И по числу отечественных футболистов уступает только 5 командам.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество легионеров в командах-участницах Euro-2024