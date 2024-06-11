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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 11:52 | Обновлено 11 июня 2024, 11:57
468
0

На Euro-2024 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии

Ни одного местного кадра нет в составе Албании и Дании

11 июня 2024, 11:52 | Обновлено 11 июня 2024, 11:57
468
0
На Euro-2024 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

420 участников Euro-2024 (67,5%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Ни одному местному кадру не нашлось место в заявках Албании и Дании. В то же время только тремя легионерами обошлась Италия и двумя - Англия.

Наша сборная укомплектована из 14 игроков украинских клубов и 12 – зарубежных. И по числу отечественных футболистов уступает только 5 командам.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество легионеров в командах-участницах Euro-2024

Сборная

Легионеры

Албания

26

(100%)

Дания

26

(100%)

Грузия

24

(92,3%)

Словения

24

(92,3%)

Швейцария

24

(92,3%)

Польша

23

(88,5%)

Сербия

23

(88,5%)

Словакия

23

(88,5%)

Бельгия

22

(88,0%)

Нидерланды

20

(76,9%)

Португалия

20

(76,9%)

Хорватия

20

(76,9%)

Австрия

19

(73,1%)

Румыния

19

(73,1%)

Шотландия

18

(69,2%)

Франция

17

(68,0%)

Венгрия

17

(65,4%)

Турция

14

(53,8%)

УКРАИНА

12

(38,5%)

Чехия

11

(42,3%)

Испания

7

(26,9%)

Германия

6

(23,1%)

Италия

3

(11,5%)

Англия

2

(7,7%)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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