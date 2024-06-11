Катарина Завацкая – Марина Бассольс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№207 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Валенсии (Испания).

В матче первого круга основы украинка сыграет против седьмой сеяной испанки Марины Бассольс (№109 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Паррисас Диас – Семенистая. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Сеоне Мендес из Австралии (№343 WTA) или еще одной испанки Ирен Бурильо (№270 WTA).

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