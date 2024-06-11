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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 11:13 | Обновлено 11 июня 2024, 12:08
594
0

Сборная Шотландии – самая возрастная команда на Euro-2024

9 игроков шотландцев старше 30 лет и только один младше 23-х

11 июня 2024, 11:13 | Обновлено 11 июня 2024, 12:08
594
0
Сборная Шотландии – самая возрастная команда на Euro-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Средний возраст команд-участниц Euro-2024 – 27,04 лет. Самые возрастные сборные – Шотландии (28,31) и Германии (28,15). 9 игрокам шотландцев перевалило за 30 и только один младше 23-х лет. У немцев столько же 30-летних, а «юнцов» до 23-х лет – четверо.

К слову, наиболее «пожилой» является группа A, в которой выступают и Германия, и Шотландия – 27,9 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные команды на Euro-2024

Средний

Сборная

Самый старший

Дата

возраст

рождения

28,31

Шотландия

Джеймс ФОРРЕСТ

07.07.1991

28,15

Германия

Мануэль НОЙЕР

27.03.1986

27,94

Словения

Йосип ИЛИЧИЧ

29.01.1988

27,81

Польша

Камиль ГРОСИЦКИ

08.06.1988

27,69

Хорватия

Лука МОДРИЧ

09.09.1985

27,69

Швейцария

Янн ЗОММЕР

17.12.1988

27,42

Венгрия

Аттила ФИОЛА

17.02.1990

27,38

Дания

Каспер ШМЕЙХЕЛЬ

05.11.1986

27,38

Сербия

Душан ТАДИЧ

20.11.1988
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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