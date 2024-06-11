Сборная Шотландии – самая возрастная команда на Euro-2024
9 игроков шотландцев старше 30 лет и только один младше 23-х
Средний возраст команд-участниц Euro-2024 – 27,04 лет. Самые возрастные сборные – Шотландии (28,31) и Германии (28,15). 9 игрокам шотландцев перевалило за 30 и только один младше 23-х лет. У немцев столько же 30-летних, а «юнцов» до 23-х лет – четверо.
К слову, наиболее «пожилой» является группа A, в которой выступают и Германия, и Шотландия – 27,9 лет.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные команды на Euro-2024
|
Средний
|
Сборная
|
Самый старший
|
Дата
|
возраст
|
|
|
рождения
|
28,31
|
Шотландия
|
Джеймс ФОРРЕСТ
|
07.07.1991
|
28,15
|
Германия
|
Мануэль НОЙЕР
|
27.03.1986
|
27,94
|
Словения
|
Йосип ИЛИЧИЧ
|
29.01.1988
|
27,81
|
Польша
|
Камиль ГРОСИЦКИ
|
08.06.1988
|
27,69
|
Хорватия
|
Лука МОДРИЧ
|
09.09.1985
|
27,69
|
Швейцария
|
Янн ЗОММЕР
|
17.12.1988
|
27,42
|
Венгрия
|
Аттила ФИОЛА
|
17.02.1990
|
27,38
|
Дания
|
Каспер ШМЕЙХЕЛЬ
|
05.11.1986
|
27,38
|
Сербия
|
Душан ТАДИЧ
|
20.11.1988
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