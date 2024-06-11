Сборная Шотландии – самая возрастная команда на Euro-2024

Средний возраст команд-участниц Euro-2024 – 27,04 лет. Самые возрастные сборные – Шотландии (28,31) и Германии (28,15). 9 игрокам шотландцев перевалило за 30 и только один младше 23-х лет. У немцев столько же 30-летних, а «юнцов» до 23-х лет – четверо.

К слову, наиболее «пожилой» является группа A, в которой выступают и Германия, и Шотландия – 27,9 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные команды на Euro-2024