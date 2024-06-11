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WTA
11 июня 2024, 10:59 | Обновлено 11 июня 2024, 11:01
184
0

Дарья Снигур – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Ноттингеме

11 июня 2024, 10:59 | Обновлено 11 июня 2024, 11:01
184
0
Дарья Снигур – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 июня украинские теннисистки Марта Костюк (№17 WTA) и Дарья Снигур (№127 WTA) начнут выступление на турнире WTA 250 в Ноттингеме матчем между собой.

Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Костюк.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еной Сибахарой (№274 WTA) или Эммой Радукану (№209 WTA).

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Марта Костюк WTA Ноттингем Дарья Снигур смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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