Дарья Снигур – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июня украинские теннисистки Марта Костюк (№17 WTA) и Дарья Снигур (№127 WTA) начнут выступление на турнире WTA 250 в Ноттингеме матчем между собой.

Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Костюк.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еной Сибахарой (№274 WTA) или Эммой Радукану (№209 WTA).

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