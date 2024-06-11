Дарья Снигур – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Ноттингеме
11 июня украинские теннисистки Марта Костюк (№17 WTA) и Дарья Снигур (№127 WTA) начнут выступление на турнире WTA 250 в Ноттингеме матчем между собой.
Время начала встречи – 13:30 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Костюк.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Еной Сибахарой (№274 WTA) или Эммой Радукану (№209 WTA).
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