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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 08:46 | Обновлено 11 июня 2024, 08:48
1217
7

Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»

Александер Чеферин – о безопасности турнира и возможных неожиданностях

11 июня 2024, 08:46 | Обновлено 11 июня 2024, 08:48
1217
7
Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что на предстоящем Евро-2024 не ожидает проблем с безопасностью, но переживает за напряженную ситуацию в мире. Также Чеферин оценил шансы сборной Украины на турнире.

- В начале года вы сказали, что безопасность на этом чемпионате Европы является для вас «самой большой заботой». Что вас конкретно беспокоит?
- У нас нет особых проблем с безопасностью. Но проблема для меня в геополитической ситуации в мире. Все больше и больше насилия. Все больше и больше агрессии. Ситуация в мире не идеальна. Но я не хочу говорить об этом слишком много. Организация такого масштабного мероприятия, как чемпионат Европы, – это, по сути, сложная задача. Нам, как УЕФА, конечно, легче больше не работать с несколькими странами, как мы это делали три года назад. Но только с министерством и аппаратом безопасности. И это очень хорошо работает с властями Германии. Я встретился с министром внутренних дел Нэнси Фейзер в Берлине и уже несколько раз разговаривал с ней. Все хорошо работают вместе.

- На этом фоне, каким вы видите участие Украины в чемпионате Европы? Как сильный знак? Или это заставляет вас беспокоиться о безопасности?
- Никаких проблем с безопасностью нет. Самое главное, чтобы каждый, кто прошел квалификацию, также выступал на чемпионате Европы. А сборная Украины показывает впечатляющий футбол. Как команда они действительно сильны. Они могут стать одним из сюрпризов этого Евро, кто знает, – сказал Чеферин.

Чемпионат Европы стартует 14 июня.

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Александер Чеферин Евро-2024 сборная Украины по футболу УЕФА
Владимир Клепач Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Комментарии 7
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Олександр
Підор все не хотів щоб Україна була на євро бо його спонсорів з росії не пустили а тепер змінив тактику а потім ще буде казати що вболіває за Україну як всі роки пишуть на фейсбуці
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+1
COBA
Сюрприз тому й називається сюрприз, бо цього ніхто не сподівається. Він любить тишу, а не тріпання язиком кому не ліньки)
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+1
Heyter
Одним із сюрпризів по пропущеним голам
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0
Біллі Боб
Шоб ти здох!
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0
Xvalenok03
Если страна которая не имеет возможности тренироваться дома, играть отборочные игры дома, из-за войны, из-за бомбежек Украины спонсором уефа, вдруг выступит удачно?
Это будет весьма неприятный сюрприз для уефа и их спонсора.
Слово за Украиной. Делом надо доказать.
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-1
Chunga-Changa
А может и не стать, если проиграет румынам и словакам.()
Ответить
-1
Alex T
Козлюк, все делал шо б мы не попали туда
Ответить
-1
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