Южная Корея – Китай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

11 июня на «Сеул Стэдиум» пройдет матч 6-го тура квалификации на чемпионат мира в Азии, в котором сборная Южной Кореи встретится со сборной Китая. Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Южная Корея

Команда безусловно считается одним из флагманов азиатского футбола. Но никак не удается подтвердить это титулом. Очередной неудачей закончился зимний континентальный чемпионат. Воины тэджу вышли из группы, правда, набрав там только 5 очков. Потом тоже было непросто: Саудовскую Аравию прошли в серии пенальти, Австралию - за счет гола в экстра-тайме. Но в полуфинале Сон и компания вдруг совсем уж без шансов, 0:2, уступили Иордании. Но при этом в отборе на чемпионат свой класс корейцы подтвердили. Только Таиланд, причем тут же, в Сеуле, смог выстоять на ничью. Но и его разгромили на выезде сухо, 3:0. Не менее уверенными были и другие победы. Сингапур в прошлом туре и вовсе разгромили 7:0.

Ставки на матч Южная Корея – Китай

Китай

Сборная представляет одну из самых больших стран мира, причем в которой спорт в немалом почете. И не так давно тут в футбол инвестировали немалые деньги, и звезды из Европы перебирались в Поднебесную почти так же охотно (и по тем же банальным финансовым причинам), что и сейчас едут в Саудовскую Аравию. Вот только сборная ограничилась тем, что смогла дебютировать на чемпионате мира (в 2022-м, проиграв все 3 матча с общим счетом 0-9). Через 2 года на домашнем Кубке Азии получилось дойти до финала. Но там проиграли, а потом не пробивались выше четвертьфинальной стадии, а на крайнем турнире и вовсе не вышли из группы. На таком фоне отбор складывался неплохо. Да, уступили фавориту дома, но зато взяли 4 очка с Сингапуром и побеждали в ноябре 2:1 в Бангкоке. В прошлом туре с Таиландом ограничились ничьей 1:1. Это гарантировало второе место и, значит, выход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Воины Тэджу лучше своих соседей в целом. А в последних четырех очных поединках, начиная с 2019-го, они только выигрывали очные поединки, причем сухо.

Прогноз

GGBET считает очевидным фаворитом пары корейцев. Но тут уже можно играть в свое удовольствие - ставим на больше 3.0 голов (коэффициент - 1,68).