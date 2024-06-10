Арбитр-женщина из Украины будет судить Euro Winners Cup по пляжному футболу

Арбитр по пляжному футболу Марина Попаденко будет работать на соревнованиях Euro Winners Cup 2024.

Судья из Украины в 2024 году получила статус рефери ФИФА по пляжному футболу.

Пляжная Лига чемпионов стартовала в португальском Назаре 9 июня и продлится до 16 июня.

Марина будет работать на матчах как женской сетки, так и мужской, сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.