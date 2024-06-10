Пляжный футбол10 июня 2024, 21:38 | Обновлено 10 июня 2024, 21:44
216
0
Арбитр-женщина из Украины будет судить Euro Winners Cup по пляжному футболу
Марина Попаденко недавно получила статус рефери ФИФА
10 июня 2024, 21:38 | Обновлено 10 июня 2024, 21:44
216
0
Арбитр по пляжному футболу Марина Попаденко будет работать на соревнованиях Euro Winners Cup 2024.
Судья из Украины в 2024 году получила статус рефери ФИФА по пляжному футболу.
Пляжная Лига чемпионов стартовала в португальском Назаре 9 июня и продлится до 16 июня.
Марина будет работать на матчах как женской сетки, так и мужской, сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июня 2024, 21:09 0
Состоялась пресс-конференция тренера и голкипера сборной Украины
Бокс | 10 июня 2024, 02:01 14
Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде
Футбол | 10.06.2024, 19:28
Бокс | 10.06.2024, 02:32
Бокс | 10.06.2024, 05:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2024, 23:34 3
10.06.2024, 01:12
09.06.2024, 20:10 8
Футбол
10.06.2024, 09:39 5
Бокс
10.06.2024, 04:12
08.06.2024, 17:56 12