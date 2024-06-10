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Пляжный футбол
10 июня 2024, 21:38 | Обновлено 10 июня 2024, 21:44
216
0

Арбитр-женщина из Украины будет судить Euro Winners Cup по пляжному футболу

Марина Попаденко недавно получила статус рефери ФИФА

10 июня 2024, 21:38 | Обновлено 10 июня 2024, 21:44
216
0
Арбитр-женщина из Украины будет судить Euro Winners Cup по пляжному футболу
АПФУ. Марина Попаденко

Арбитр по пляжному футболу Марина Попаденко будет работать на соревнованиях Euro Winners Cup 2024.

Судья из Украины в 2024 году получила статус рефери ФИФА по пляжному футболу.

Пляжная Лига чемпионов стартовала в португальском Назаре 9 июня и продлится до 16 июня.

Марина будет работать на матчах как женской сетки, так и мужской, сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

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пляжный футбол судейские назначения Euro Winners Cup
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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