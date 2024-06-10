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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 20:24 | Обновлено 10 июня 2024, 20:36
942
0

Пепе – самый старший игрок Евро-2024

На Евро-2024 заявлено рекордное количество возрастных игроков

10 июня 2024, 20:24 | Обновлено 10 июня 2024, 20:36
942
0
Пепе – самый старший игрок Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе и Криштиану Роналду

В заявки команд-участниц Euro-2024 попали 28 футболистов старше 35 лет. Это на 8 ветеранов больше, чем в предыдущем чемпионате. Самым возрастным из них оказался защитник сборной Португалии 41-летний Пепе.

Самыми старшими в других амплуа стали: среди вратарей – грузин Георгий Лория (38 лет), среди полузащитников – хорват Лука Модрич (38 лет), среди нападающих – португалец Криштиану Роналду (39 лет).

В сборной Украины список «аксакалов» возглавляют 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники Euro-2024

Возраст

Игрок

Сборная

А

Дата рождения

41 год

ПЕПЕ

Португалия

з

26.02.1983

39 лет

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

н

05.02.1985

38 лет

Лука МОДРИЧ

Хорватия

п

09.09.1985

38 лет

Хесус НАВАС

Испания

з

21.11.1985

38 лет

Георгий ЛОРИЯ

Грузия

в

27.01.1986

38 лет

Мануэль НОЙЕР

Германия

в

27.03.1986

37 лет

Оливье ЖИРУ

Франция

н

30.09.1986

37 лет

Петар ПЕКАРИК

Словакия

з

30.10.1986

37 лет

Каспер ШМЕЙХЕЛЬ

Дания

в

05.11.1986

37 лет

Юрай КУЦКА

Словакия

п

26.02.1987

37 лет

Ян ВЕРТОНГЕН

Бельгия

з

24.04.1987
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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