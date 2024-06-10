Пепе – самый старший игрок Евро-2024

В заявки команд-участниц Euro-2024 попали 28 футболистов старше 35 лет. Это на 8 ветеранов больше, чем в предыдущем чемпионате. Самым возрастным из них оказался защитник сборной Португалии 41-летний Пепе.

Самыми старшими в других амплуа стали: среди вратарей – грузин Георгий Лория (38 лет), среди полузащитников – хорват Лука Модрич (38 лет), среди нападающих – португалец Криштиану Роналду (39 лет).

В сборной Украины список «аксакалов» возглавляют 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники Euro-2024