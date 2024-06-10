Пепе – самый старший игрок Евро-2024
На Евро-2024 заявлено рекордное количество возрастных игроков
В заявки команд-участниц Euro-2024 попали 28 футболистов старше 35 лет. Это на 8 ветеранов больше, чем в предыдущем чемпионате. Самым возрастным из них оказался защитник сборной Португалии 41-летний Пепе.
Самыми старшими в других амплуа стали: среди вратарей – грузин Георгий Лория (38 лет), среди полузащитников – хорват Лука Модрич (38 лет), среди нападающих – португалец Криштиану Роналду (39 лет).
В сборной Украины список «аксакалов» возглавляют 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники Euro-2024
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
Дата рождения
|
41 год
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
з
|
26.02.1983
|
39 лет
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
н
|
05.02.1985
|
38 лет
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
п
|
09.09.1985
|
38 лет
|
Хесус НАВАС
|
Испания
|
з
|
21.11.1985
|
38 лет
|
Георгий ЛОРИЯ
|
Грузия
|
в
|
27.01.1986
|
38 лет
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
в
|
27.03.1986
|
37 лет
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
н
|
30.09.1986
|
37 лет
|
Петар ПЕКАРИК
|
Словакия
|
з
|
30.10.1986
|
37 лет
|
Каспер ШМЕЙХЕЛЬ
|
Дания
|
в
|
05.11.1986
|
37 лет
|
Юрай КУЦКА
|
Словакия
|
п
|
26.02.1987
|
37 лет
|
Ян ВЕРТОНГЕН
|
Бельгия
|
з
|
24.04.1987
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
За этими игроками стоит следить во время турнира