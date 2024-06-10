Источник: ключевого игрока Черноморца хочет купить клуб Первой лиги

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» получил предложение о трансфере основного центрального защитника Владимира Салюка. Игрока хочет приобрести «Металлист 1925».

Несмотря на вылет харьковской команды в Первую лигу, клуб готов тратить деньги, чтобы через год оформить возвращение в элитный дивизион.

Одесский клуб оценивает Салюка ориентировочно в 500 тысяч евро. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 30 матчей.

Ранее была информация об интересе «Металлиста 1925» к форварду «Днепра-1» Александру Филиппову.