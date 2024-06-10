Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: ключевого игрока Черноморца хочет купить клуб Первой лиги
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 20:45 |
825
1

Источник: ключевого игрока Черноморца хочет купить клуб Первой лиги

На Салюка нацелился Металлист 1925

10 июня 2024, 20:45 |
825
1
Источник: ключевого игрока Черноморца хочет купить клуб Первой лиги
ФК Черноморец. Владимир Салюк

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» получил предложение о трансфере основного центрального защитника Владимира Салюка. Игрока хочет приобрести «Металлист 1925».

Несмотря на вылет харьковской команды в Первую лигу, клуб готов тратить деньги, чтобы через год оформить возвращение в элитный дивизион.

Одесский клуб оценивает Салюка ориентировочно в 500 тысяч евро. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 30 матчей.

Ранее была информация об интересе «Металлиста 1925» к форварду «Днепра-1» Александру Филиппову.

По теме:
Источник: Милан – главный претендент на Довбика, есть новый вариант в АПЛ
Усиление перед ЛЧ. Жирона пытается подписать молодого хавбека
Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ
Владимир Салюк Черноморец Одесса Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды – Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 10 июня 2024, 21:01 0
Нидерланды – Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Нидерланды – Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины
Футбол | 10 июня 2024, 13:46 11
С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины
С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины

В символическую команду попали 6 действующих игроков сборной

Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Бокс | 10.06.2024, 02:32
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Футбол | 10.06.2024, 03:01
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Бокс | 10.06.2024, 02:01
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
серьезный бюджет Носов там выделил, только поздновато конечно.
Ну ничего, через год вернутся.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 18
Бокс
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34 3
Бокс
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
09.06.2024, 07:10 14
Футбол
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.06.2024, 09:39 5
Футбол
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 8
Бокс
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
08.06.2024, 17:56 12
Футбол
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
08.06.2024, 21:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем