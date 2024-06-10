Сборная Украины – одна из самых молодых на Euro-2024

Средний возраст участников Euro-2024 – 27,04 лет. Самая молодая команда - Чехии (25,31), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет.

Сборная Украины, чей средний возраст составляет 26,46 лет, по молодости уступает только чехам, Турции и Англии. В нашей дружине шесть игроков, которые перешагнули 30-летний рубеж, и в то же время пятеро исполнителей моложе 23-х лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые команды на Euro-2024