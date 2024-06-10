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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 20:10 | Обновлено 10 июня 2024, 20:55
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0

Сборная Украины – одна из самых молодых на Euro-2024

Средний возраст нашей команды – 26,46 лет

10 июня 2024, 20:10 | Обновлено 10 июня 2024, 20:55
1011
0
Сборная Украины – одна из самых молодых на Euro-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Средний возраст участников Euro-2024 – 27,04 лет. Самая молодая команда - Чехии (25,31), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет.

Сборная Украины, чей средний возраст составляет 26,46 лет, по молодости уступает только чехам, Турции и Англии. В нашей дружине шесть игроков, которые перешагнули 30-летний рубеж, и в то же время пятеро исполнителей моложе 23-х лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые команды на Euro-2024

Средний

Сборная

Самый молодой

Дата

возраст

рождения

25,31

Чехия

Матей ЮРАСЕК

30.08.2003

25,85

Турция

Семих КИЛИЧСОЙ

15.08.2005

26,08

Англия

Кобби МЕЙНУ

19.04.2005

26,46

Украина

Илья ЗАБАРНЫЙ

01.09.2002

Георгий СУДАКОВ

01.09.2002

26,48

Франция

Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ

08.03.2006

26,50

Италия

Риккардо КАЛАФИОРИ

19.05.2002

26,58

Нидерланды

Хави СИМОНС

21.04.2003

26,81

Австрия

Леопольд КЕРФЕЛЬД

20.12.2003

26,88

Бельгия

Артур ВЕРМЕРЕН

07.02.2005
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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