Сборная Украины – одна из самых молодых на Euro-2024
Средний возраст нашей команды – 26,46 лет
Средний возраст участников Euro-2024 – 27,04 лет. Самая молодая команда - Чехии (25,31), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет.
Сборная Украины, чей средний возраст составляет 26,46 лет, по молодости уступает только чехам, Турции и Англии. В нашей дружине шесть игроков, которые перешагнули 30-летний рубеж, и в то же время пятеро исполнителей моложе 23-х лет.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые команды на Euro-2024
|
Средний
|
Сборная
|
Самый молодой
|
Дата
|
возраст
|
|
|
рождения
|
25,31
|
Чехия
|
Матей ЮРАСЕК
|
30.08.2003
|
25,85
|
Турция
|
Семих КИЛИЧСОЙ
|
15.08.2005
|
26,08
|
Англия
|
Кобби МЕЙНУ
|
19.04.2005
|
26,46
|
Украина
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
01.09.2002
|
|
|
Георгий СУДАКОВ
|
01.09.2002
|
26,48
|
Франция
|
Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ
|
08.03.2006
|
26,50
|
Италия
|
Риккардо КАЛАФИОРИ
|
19.05.2002
|
26,58
|
Нидерланды
|
Хави СИМОНС
|
21.04.2003
|
26,81
|
Австрия
|
Леопольд КЕРФЕЛЬД
|
20.12.2003
|
26,88
|
Бельгия
|
Артур ВЕРМЕРЕН
|
07.02.2005
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