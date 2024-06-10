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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 19:54 | Обновлено 10 июня 2024, 20:08
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1

В Euro-2024 примут участие 11 футболистов младше 20 лет

Самым юным игроком чемпионата стал 16-летний испанец Ламин Ямаль

10 июня 2024, 19:54 | Обновлено 10 июня 2024, 20:08
701
1
В Euro-2024 примут участие 11 футболистов младше 20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В заявки команд-участниц Euro-2024 попали 11 футболистов младше 20 лет. Самым молодым из них стал 16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямал. В других амплуа список наиболее юных игроков возглавили: среди вратарей – нидерландец Барт Вербрюгген (21 год), среди защитников – австриец Леопольд Керфельд (20 лет), среди полузащитников – француз варен Заир-Эмри.

В сборной Украины самые молодые – родившиеся в один день 21-летние Илья Забарный и Георгий Судаков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники Euro-2024

Возраст

Игрок

Сборная

А

Дата рождения

16 лет

Ламин ЯМАЛ

Испания

н

13.07.2007

18 лет

Варрен ЗАИР-ЭМРИ

Франция

п

08.03.2006

18 лет

Лео ЗАУЭР

Словакия

н

16.12.2005

18 лет

СЕМИХ Киличсой

Турция

н

15.08.2005

18 лет

Габриэль СИГУА

Грузия

п

30.06.2005

19 лет

КЕНАН Йылдыз

Турция

н

04.05.2005

19 лет

Кобби МЕЙНУ

Англия

п

19.04.2005

19 лет

АРДА Гюлер

Турция

п

25.02.2005

19 лет

Артур ВЕРМЕРЕН

Бельгия

п

07.02.2005

19 лет

ЖУАН НЕВЕШ

Португалия

п

27.09.2004

19 лет

Кацпер УРБАНЬСКИ

Польша

п

07.09.2004
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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i.Serge
Интересно, сколько из них съездят туристами?
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