В Euro-2024 примут участие 11 футболистов младше 20 лет

В заявки команд-участниц Euro-2024 попали 11 футболистов младше 20 лет. Самым молодым из них стал 16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямал. В других амплуа список наиболее юных игроков возглавили: среди вратарей – нидерландец Барт Вербрюгген (21 год), среди защитников – австриец Леопольд Керфельд (20 лет), среди полузащитников – француз варен Заир-Эмри.

В сборной Украины самые молодые – родившиеся в один день 21-летние Илья Забарный и Георгий Судаков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники Euro-2024