В Euro-2024 примут участие 11 футболистов младше 20 лет
Самым юным игроком чемпионата стал 16-летний испанец Ламин Ямаль
В заявки команд-участниц Euro-2024 попали 11 футболистов младше 20 лет. Самым молодым из них стал 16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямал. В других амплуа список наиболее юных игроков возглавили: среди вратарей – нидерландец Барт Вербрюгген (21 год), среди защитников – австриец Леопольд Керфельд (20 лет), среди полузащитников – француз варен Заир-Эмри.
В сборной Украины самые молодые – родившиеся в один день 21-летние Илья Забарный и Георгий Судаков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые участники Euro-2024
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
Дата рождения
|
16 лет
|
Ламин ЯМАЛ
|
Испания
|
н
|
13.07.2007
|
18 лет
|
Варрен ЗАИР-ЭМРИ
|
Франция
|
п
|
08.03.2006
|
18 лет
|
Лео ЗАУЭР
|
Словакия
|
н
|
16.12.2005
|
18 лет
|
СЕМИХ Киличсой
|
Турция
|
н
|
15.08.2005
|
18 лет
|
Габриэль СИГУА
|
Грузия
|
п
|
30.06.2005
|
19 лет
|
КЕНАН Йылдыз
|
Турция
|
н
|
04.05.2005
|
19 лет
|
Кобби МЕЙНУ
|
Англия
|
п
|
19.04.2005
|
19 лет
|
АРДА Гюлер
|
Турция
|
п
|
25.02.2005
|
19 лет
|
Артур ВЕРМЕРЕН
|
Бельгия
|
п
|
07.02.2005
|
19 лет
|
ЖУАН НЕВЕШ
|
Португалия
|
п
|
27.09.2004
|
19 лет
|
Кацпер УРБАНЬСКИ
|
Польша
|
п
|
07.09.2004
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