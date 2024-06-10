Составлен рейтинг фаворитов Евро: Франция первая, Украина – в топ-15

Известный портал Goal.com за неделю до старта Евро-2024 составил рейтинг фаворитов чемпионата Европы.

На первое место эксперты поставили сборную Франции. Далее идут команды Португалии, Бельгии, Англии, Германии, Испании, Нидерландов, Австрии и Хорватии.

Сборная Украины занимает в рейтинге 14-е место. Журналисты отметили, что команда Сергея Реброва «каким-то образом вышла на Евро, несмотря на то, что из-за войны все матчи провела на выезде».

Теперь, по мнению Goal, «Украина имеет все шансы выйти в плей-офф, несмотря на то, что Бельгия является фаворитом группы. А Словакии и Румынии будет тяжело с командой, где есть Лунин, Мудрик, Зинченко и Довбик».

Украина начнет путь на Евро-2024 матчем против Румынии 17 июня.