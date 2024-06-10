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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 20:12 | Обновлено 10 июня 2024, 20:17
1414
0

Составлен рейтинг фаворитов Евро: Франция первая, Украина – в топ-15

Мнение портала Goal.com

10 июня 2024, 20:12 | Обновлено 10 июня 2024, 20:17
1414
0
Составлен рейтинг фаворитов Евро: Франция первая, Украина – в топ-15
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Goal.com за неделю до старта Евро-2024 составил рейтинг фаворитов чемпионата Европы.

На первое место эксперты поставили сборную Франции. Далее идут команды Португалии, Бельгии, Англии, Германии, Испании, Нидерландов, Австрии и Хорватии.

Сборная Украины занимает в рейтинге 14-е место. Журналисты отметили, что команда Сергея Реброва «каким-то образом вышла на Евро, несмотря на то, что из-за войны все матчи провела на выезде».

Теперь, по мнению Goal, «Украина имеет все шансы выйти в плей-офф, несмотря на то, что Бельгия является фаворитом группы. А Словакии и Румынии будет тяжело с командой, где есть Лунин, Мудрик, Зинченко и Довбик».

Украина начнет путь на Евро-2024 матчем против Румынии 17 июня.

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Иван Зинченко Источник: Goal.com
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