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  4. Андрей ЛУНИН: «Вратари сборной сделали все, что могли. Решать тренеру»
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 19:49 |
115
0

Андрей ЛУНИН: «Вратари сборной сделали все, что могли. Решать тренеру»

Кто будет основным вратарем команды на Евро-2024?

10 июня 2024, 19:49 |
115
0
Андрей ЛУНИН: «Вратари сборной сделали все, что могли. Решать тренеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь Андрей Лунин оценил конкуренцию в сборной Украины перед Евро-2024. Игрок «Реала» завтра выйдет на контрольный матч с Молдовой, а до того тренер Сергей Ребров дал сыграть Анатолию Трубину и Георгию Бущану.

— Очень серьезная конкуренция как в клубе, так и в сборной. Как вы себя чувствуете в таких условиях?

— Конкуренция помогает расти, развиваться, становиться лучше. Уже прошел клубный сезон, мы сделали все, что могли. Потому выбор за главным тренером.

— Есть ли ощущение, что уже через неделю вы стартуете на Евро?

— Я думаю, что все предматчевые волнения начнутся ближе к первой игре на турнире. А пока у нас есть завтрашний матч, нужно к нему хорошо подготовиться. Надо показать хорошую игру с нашей стороны, получить положительный результат, поскольку готовиться к официальным матчам всегда легче и лучше с хорошим настроением после победы. Так что впереди товарищеская игра, а дальше у нас остается несколько дней на подготовку.

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сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024 Андрей Лунин Георгий Бущан Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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