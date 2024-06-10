WTA10 июня 2024, 18:41 |
151
0
Соболева снялась с турнира в Валенсии
Анастасия не вышла на матч первого круга
10 июня 2024, 18:41 |
151
0
10 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№225 WTA) должна была начать выступления на турнире WTA 125 в Валенсии (Испания) и сыграть в матче первого круга основы против испанки Ирен Бурильо (№270 WTA).
Но украинка не вышла на матч, вместо нее с Бурильо сразится с Сеоне Мендес из Австралии.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Катарины Завацкой (№207 WTA) или Марины Бассольс (№109 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 июня 2024, 05:31 8
Александр прошел блиц-опрос, Мухаммед Али – вне конкуренции для Александра
Теннис | 10 июня 2024, 10:32 0
Стефанос Циципас покинул первую десятку
Бокс | 10.06.2024, 11:22
Бокс | 09.06.2024, 20:10
Футбол | 10.06.2024, 12:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2024, 17:56 12
Футбол
Бокс
08.06.2024, 23:52 14
08.06.2024, 21:24 7
09.06.2024, 13:12
10.06.2024, 02:32
08.06.2024, 23:34 3