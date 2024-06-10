Соболева снялась с турнира в Валенсии

10 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№225 WTA) должна была начать выступления на турнире WTA 125 в Валенсии (Испания) и сыграть в матче первого круга основы против испанки Ирен Бурильо (№270 WTA).

Но украинка не вышла на матч, вместо нее с Бурильо сразится с Сеоне Мендес из Австралии.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Катарины Завацкой (№207 WTA) или Марины Бассольс (№109 WTA).