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WTA
10 июня 2024, 18:41 |
151
0

Соболева снялась с турнира в Валенсии

Анастасия не вышла на матч первого круга

10 июня 2024, 18:41 |
151
0
Соболева снялась с турнира в Валенсии
ITF. Анастасия Соболева

10 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№225 WTA) должна была начать выступления на турнире WTA 125 в Валенсии (Испания) и сыграть в матче первого круга основы против испанки Ирен Бурильо (№270 WTA).

Но украинка не вышла на матч, вместо нее с Бурильо сразится с Сеоне Мендес из Австралии.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Катарины Завацкой (№207 WTA) или Марины Бассольс (№109 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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