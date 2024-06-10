ATP10 июня 2024, 18:55 |
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ФОТО. Синнер получил кубок лидера рейтинга ATP
Церемония прошла в Монте-Карло
10 июня 2024, 18:55 |
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Глава ATP Андреа Гауденци вручил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру кубок первой ракетки мира.
Церемония прошла в теннисном клубе, где проводится Мастерс в Монте-Карло.
Синнер стал 29-й первой ракеткой мира у мужчин и первым лидером мирового рейтинга из Италии.
В текущем сезоне Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также Мастерс в Майами и турнир ATP 500 в Роттердаме. На Ролан Гаррос он дошел до полуфинала.
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