ФОТО. Синнер получил кубок лидера рейтинга ATP

Глава ATP Андреа Гауденци вручил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру кубок первой ракетки мира.

Церемония прошла в теннисном клубе, где проводится Мастерс в Монте-Карло.

Синнер стал 29-й первой ракеткой мира у мужчин и первым лидером мирового рейтинга из Италии.

В текущем сезоне Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также Мастерс в Майами и турнир ATP 500 в Роттердаме. На Ролан Гаррос он дошел до полуфинала.