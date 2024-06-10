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  4. ФОТО. Синнер получил кубок лидера рейтинга ATP
ATP
10 июня 2024, 18:55 |
149
0

ФОТО. Синнер получил кубок лидера рейтинга ATP

Церемония прошла в Монте-Карло

10 июня 2024, 18:55 |
149
0
ФОТО. Синнер получил кубок лидера рейтинга ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Глава ATP Андреа Гауденци вручил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру кубок первой ракетки мира.

Церемония прошла в теннисном клубе, где проводится Мастерс в Монте-Карло.

Синнер стал 29-й первой ракеткой мира у мужчин и первым лидером мирового рейтинга из Италии.

В текущем сезоне Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также Мастерс в Майами и турнир ATP 500 в Роттердаме. На Ролан Гаррос он дошел до полуфинала.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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