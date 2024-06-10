Усиление перед ЛЧ. Жирона пытается подписать молодого хавбека
Клуб получил отказ по Аймару Оросу
По информации испанских СМИ, «Жирона» сделала предложение по хавбеку «Осасуны» Аймару Оросу, которого клуб хочет подписать за шесть миллионов евро.
Клуб получил отказ на первое предложение, а клаусула в контракте 22-летнего центрального полузащитника составляет 28 миллионов евро.
Орос в минувшем сезоне провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
«Жирона» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Клуб надеется сохранить лидеров и усилить состав перед еврокубками. Известно, что украинцы команды Виктор Цыганков и Артем Довбик могут покинуть команду.
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