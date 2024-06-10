Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 19:08 | Обновлено 10 июня 2024, 19:14
2990
2

Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины

Наставник пообщался со СМИ перед матчем против Молдовы

10 июня 2024, 19:08 | Обновлено 10 июня 2024, 19:14
2990
2
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед последним матче команды против Молдовы в рамках подготовки к Евро-2024.

О составе на три матча: «Очень важно давать шансы всем игрокам. У нас 26 игроков, и если они приехали, то так нельзя, чтобы даже в контрольном матче не сыграли. Поэтому все получили шансы. И завтра тоже получат шансы».

О результатах в спаррингах: «Результат всегда важен. Кто сказал, что результат против Германии не имеет значения? Но результат в таких матчах не на первом плане, поэтому была ротация, время получили все игроки. Идет нормальная подготовка к Евро».

О вратарях: «Все понимают, что на поле завтра выйдет Андрей Лунин. Кто будет первым на Евро? Все уже получили шансы, но завтра сыграет Андрей. Я доволен, что у нас три вратаря, у которых есть практика».

О Молдове: «Смотрел много матчей этой команды, в том числе против Кипра. Крепкая команда. С Польшей они проигрывали 0:2, но победили. В группе были четвертыми, а могли быть и выше. Это будет для нас последний матч перед Евро, и он очень важен. Молдова – не очень серьезный соперник? Почему вы так говорите? Они обыграли Польшу. У нас три разных соперника, разный стиль у них, и я считаю сборную Молдову серьезным противником».

Контрольный матч Молдова – Украина пройдет 11 июня, начало в 19:00.

По теме:
Андрей ЛУНИН: «Вратари сборной сделали все, что могли. Решать тренеру»
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Больше трети участников Euro-2024 уже выступали в финальных турнирах ЧЕ
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Молдова - Украина Евро-2024 сборная Молдовы по футболу Андрей Лунин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Футбол | 10 июня 2024, 13:17 8
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры

Sport.ua представляет первый квартет участников ЧЕ в Германии

Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Бокс | 10 июня 2024, 11:22 3
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары

Украинец оценил мощь Кори Сандерса

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Футбол | 09.06.2024, 20:20
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Бокс | 10.06.2024, 04:12
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Олег Дулуб покинул ЛНЗ
Футбол | 10.06.2024, 17:34
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Олег Дулуб покинул ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Олег Дулуб покинул ЛНЗ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Думаю, исходя из того, что мы увидели в первых двух товарняках, наиболее оптимальным может быть следующий состав: 
Трубин; Конопля - Забарный - Сваток - Миколенко; Цыганков - Судаков  - Шапаренко - Бражко - Зинченко; Довбик
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
10.06.2024, 01:12
Футбол
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
08.06.2024, 21:24 7
Футбол
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
10.06.2024, 02:01 13
Бокс
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 8
Бокс
Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком
Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком
08.06.2024, 18:10 1
Бокс
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34 3
Бокс
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
08.06.2024, 17:56 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем