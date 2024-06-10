Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед последним матче команды против Молдовы в рамках подготовки к Евро-2024.

О составе на три матча: «Очень важно давать шансы всем игрокам. У нас 26 игроков, и если они приехали, то так нельзя, чтобы даже в контрольном матче не сыграли. Поэтому все получили шансы. И завтра тоже получат шансы».

О результатах в спаррингах: «Результат всегда важен. Кто сказал, что результат против Германии не имеет значения? Но результат в таких матчах не на первом плане, поэтому была ротация, время получили все игроки. Идет нормальная подготовка к Евро».

О вратарях: «Все понимают, что на поле завтра выйдет Андрей Лунин. Кто будет первым на Евро? Все уже получили шансы, но завтра сыграет Андрей. Я доволен, что у нас три вратаря, у которых есть практика».

О Молдове: «Смотрел много матчей этой команды, в том числе против Кипра. Крепкая команда. С Польшей они проигрывали 0:2, но победили. В группе были четвертыми, а могли быть и выше. Это будет для нас последний матч перед Евро, и он очень важен. Молдова – не очень серьезный соперник? Почему вы так говорите? Они обыграли Польшу. У нас три разных соперника, разный стиль у них, и я считаю сборную Молдову серьезным противником».

Контрольный матч Молдова – Украина пройдет 11 июня, начало в 19:00.