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  4. Источник: Милан – главный претендент на Довбика, есть новый вариант в АПЛ
Испания
10 июня 2024, 18:48 |
1572
1

Источник: Милан – главный претендент на Довбика, есть новый вариант в АПЛ

Вопрос в том, готов ли итальянский клуб заплатить 40 миллионов

10 июня 2024, 18:48 |
1572
1
Источник: Милан – главный претендент на Довбика, есть новый вариант в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации журналиста Игоря Цыганыка, больше месяца идут переговоры между Артемом Довбиком и представителями «Милана».

В целом, форварда интересует этот вариант, а «Жирона» готова отпустить своего главного бомбардира, но хочет получить 40 миллионов евро. Пока нет понимания, готов ли итальянский клуб заплатить такие деньги.

А вот в АПЛ, кроме «Челси», в услугах Довбика заинтересован «Вест Хэм». Для лондонского клуба не будет проблемой заплатить 40 миллионов и дать высокую зарплату.

Однако при выборе между «Миланом» и «Вест Хэмом» Артем, по словам Цыганыка, выберет клуб Серии A.

Кроме того, в Италии интерес к Довбику сохраняет «Наполи».

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Артем Довбик Вест Хэм Милан трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Saar
Мілан! І Серія А!!!!!!
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