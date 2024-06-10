Источник: Милан – главный претендент на Довбика, есть новый вариант в АПЛ

По информации журналиста Игоря Цыганыка, больше месяца идут переговоры между Артемом Довбиком и представителями «Милана».

В целом, форварда интересует этот вариант, а «Жирона» готова отпустить своего главного бомбардира, но хочет получить 40 миллионов евро. Пока нет понимания, готов ли итальянский клуб заплатить такие деньги.

А вот в АПЛ, кроме «Челси», в услугах Довбика заинтересован «Вест Хэм». Для лондонского клуба не будет проблемой заплатить 40 миллионов и дать высокую зарплату.

Однако при выборе между «Миланом» и «Вест Хэмом» Артем, по словам Цыганыка, выберет клуб Серии A.

Кроме того, в Италии интерес к Довбику сохраняет «Наполи».