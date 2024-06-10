Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что команда в новом сезоне УПЛ должна сохранить место в элите без переходных матчей.

«Задача на сезон – удержаться в УПЛ без переходных матчей. Посмотрим, сможем ли мы играть без Лупашко в тот футбол, который мы играли при нем. Ставку делаем на перспективную молодежь».

В этом я убедился по «Руху». Нужно отдать должное Козловскому, что он сделал с «Рухом». Своя школа, молодежь, давать им шанс», – сказал Поворознюк в интервью Игорю Бурбасу.

Команда вышла в УПЛ, однако недавно клуб покинул наставник Владислав Лупашко.