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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 18:11 |
349
1

Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ

Поворознюк надеется остаться в элите без переходных матчей

10 июня 2024, 18:11 |
349
1
Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ
ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что команда в новом сезоне УПЛ должна сохранить место в элите без переходных матчей.

«Задача на сезон – удержаться в УПЛ без переходных матчей. Посмотрим, сможем ли мы играть без Лупашко в тот футбол, который мы играли при нем. Ставку делаем на перспективную молодежь».

В этом я убедился по «Руху». Нужно отдать должное Козловскому, что он сделал с «Рухом». Своя школа, молодежь, давать им шанс», – сказал Поворознюк в интервью Игорю Бурбасу.

Команда вышла в УПЛ, однако недавно клуб покинул наставник Владислав Лупашко.

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Ингулец Александр Поворознюк Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: YouTube
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