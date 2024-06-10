Больше трети участников Euro-2024 уже выступали в финальных турнирах ЧЕ
В сборной Украины в предыдущих чемпионатах участвовали 17 игроков
Из 622-х футболистов, заявленных по состоянию на 8 июня командами на Euro-2024, 248 (39,9%) были участниками предыдущих европейских форумов. 215 игроков непосредственно прошли через горнило сражений чемпионатов 2004-2020 годов, а 33 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.
Наибольшее количество ветеранов в группах A (54 футболиста) и E (46), а наименьшее – в группах C (29) и F (35). Больше всего игроков-старожилов в составах сборных Дании, Украины – по 17, Словакии – 16, Швейцарии –15, Португалии, Хорватии и Шотландии – по 14.
На Euro-2020 выступали в общей сложности 234 игрока (принимали участие в матчах – 204), на ЧЕ-2016 – 72 (62), в финальном турнире 2012 года – 17 (16), на ЧЕ-2008 - 4 (3), а на Euro-2004 – 1 (1). В нашей команде Александр Зинченко, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко сыграли в двух предыдущих турнирах, а Андрей Ярмоленко – в трех.
Среди участников нынешнего чемпионата наибольшее количество матчей провел рекордсмен ЧЕ португалец Криштиану Роналду – 25. Он же забил и больше всех мячей – 14.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Участники Euro-2024, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
ЧЕ
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
25
|
2004, 2008, 2012, 2016, 2020
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
19
|
2008, 2012, 2016, 2020
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
16
|
2012, 2016, 2020
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
15
|
2012, 2016, 2020
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
15
|
2012, 2016, 2020
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
13
|
2008, 2012, 2016, 2020
|
Тони КРООС
|
Германия
|
13
|
2012, 2016, 2020
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
11
|
2012, 2016, 2020
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
11
|
2012, 2016, 2020
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Украина
|
11
|
2012, 2016, 2020
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
11
|
2016, 2020
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
11
|
2016, 2020
Участники Euro-2024, забившие наибольшее количество голов в финальных турнирах ЧЕ
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
ЧЕ
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
14
|
2004, 2008, 2012, 2016, 2020
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
7
|
2016, 2020
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
6
|
2016, 2020
|
Альваро МОРАТА
|
Испания
|
6
|
2016, 2020
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
5
|
2012, 2016, 2020
|
Патрик ШИК
|
Чехия
|
5
|
2020
|
Иван ПЕРИШИЧ
|
Хорватия
|
4
|
2012, 2016, 2020
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
4
|
2016, 2020
|
Джердан ШАКИРИ
|
Швейцария
|
4
|
2016, 2020
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет первый квартет участников ЧЕ в Германии
Тибо впечатлила игра Франа Гонсалеса