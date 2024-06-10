Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Больше трети участников Euro-2024 уже выступали в финальных турнирах ЧЕ
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 17:30 | Обновлено 10 июня 2024, 17:37
286
0

Больше трети участников Euro-2024 уже выступали в финальных турнирах ЧЕ

В сборной Украины в предыдущих чемпионатах участвовали 17 игроков

10 июня 2024, 17:30 | Обновлено 10 июня 2024, 17:37
286
0
Больше трети участников Euro-2024 уже выступали в финальных турнирах ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Из 622-х футболистов, заявленных по состоянию на 8 июня командами на Euro-2024, 248 (39,9%) были участниками предыдущих европейских форумов. 215 игроков непосредственно прошли через горнило сражений чемпионатов 2004-2020 годов, а 33 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.

Наибольшее количество ветеранов в группах A (54 футболиста) и E (46), а наименьшее – в группах C (29) и F (35). Больше всего игроков-старожилов в составах сборных Дании, Украины – по 17, Словакии – 16, Швейцарии –15, Португалии, Хорватии и Шотландии – по 14.

На Euro-2020 выступали в общей сложности 234 игрока (принимали участие в матчах – 204), на ЧЕ-2016 – 72 (62), в финальном турнире 2012 года – 17 (16), на ЧЕ-2008 - 4 (3), а на Euro-2004 – 1 (1). В нашей команде Александр Зинченко, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко сыграли в двух предыдущих турнирах, а Андрей Ярмоленко – в трех.

Среди участников нынешнего чемпионата наибольшее количество матчей провел рекордсмен ЧЕ португалец Криштиану Роналду – 25. Он же забил и больше всех мячей – 14.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники Euro-2024, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ

Игрок

Сборная

Матчи

ЧЕ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

25

2004, 2008, 2012, 2016, 2020

ПЕПЕ

Португалия

19

2008, 2012, 2016, 2020

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

16

2012, 2016, 2020

Томас МЮЛЛЕР

Германия

15

2012, 2016, 2020

Мануэль НОЙЕР

Германия

15

2012, 2016, 2020

Лука МОДРИЧ

Хорватия

13

2008, 2012, 2016, 2020

Тони КРООС

Германия

13

2012, 2016, 2020

Оливье ЖИРУ

Франция

11

2012, 2016, 2020

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

11

2012, 2016, 2020

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Украина

11

2012, 2016, 2020

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

11

2016, 2020

Харри КЕЙН

Англия

11

2016, 2020

Участники Euro-2024, забившие наибольшее количество голов в финальных турнирах ЧЕ

Игрок

Сборная

Голы

ЧЕ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

14

2004, 2008, 2012, 2016, 2020

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

7

2016, 2020

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

6

2016, 2020

Альваро МОРАТА

Испания

6

2016, 2020

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

5

2012, 2016, 2020

Патрик ШИК

Чехия

5

2020

Иван ПЕРИШИЧ

Хорватия

4

2012, 2016, 2020

Харри КЕЙН

Англия

4

2016, 2020

Джердан ШАКИРИ

Швейцария

4

2016, 2020

По теме:
Главный тренер Молдовы: «От фамилий украинцев голова может пойти кругом»
Судаков и Довбик – в топ-50 игроков Евро по мнению авторитетного издания
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы
цифры и факты Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Футбол | 10 июня 2024, 13:17 8
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры

Sport.ua представляет первый квартет участников ЧЕ в Германии

Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Футбол | 10 июня 2024, 01:12 0
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря

Тибо впечатлила игра Франа Гонсалеса

Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Футбол | 10.06.2024, 17:55
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Бокс | 10.06.2024, 04:12
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Бокс | 09.06.2024, 20:10
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34 3
Бокс
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
08.06.2024, 23:52 14
Футбол
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
09.06.2024, 13:12
Волейбол
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
08.06.2024, 16:29
Бокс
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
08.06.2024, 17:56 12
Футбол
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
10.06.2024, 03:01 13
Футбол
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем