Больше трети участников Euro-2024 уже выступали в финальных турнирах ЧЕ

Из 622-х футболистов, заявленных по состоянию на 8 июня командами на Euro-2024, 248 (39,9%) были участниками предыдущих европейских форумов. 215 игроков непосредственно прошли через горнило сражений чемпионатов 2004-2020 годов, а 33 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.

Наибольшее количество ветеранов в группах A (54 футболиста) и E (46), а наименьшее – в группах C (29) и F (35). Больше всего игроков-старожилов в составах сборных Дании, Украины – по 17, Словакии – 16, Швейцарии –15, Португалии, Хорватии и Шотландии – по 14.

На Euro-2020 выступали в общей сложности 234 игрока (принимали участие в матчах – 204), на ЧЕ-2016 – 72 (62), в финальном турнире 2012 года – 17 (16), на ЧЕ-2008 - 4 (3), а на Euro-2004 – 1 (1). В нашей команде Александр Зинченко, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко сыграли в двух предыдущих турнирах, а Андрей Ярмоленко – в трех.

Среди участников нынешнего чемпионата наибольшее количество матчей провел рекордсмен ЧЕ португалец Криштиану Роналду – 25. Он же забил и больше всех мячей – 14.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники Euro-2024, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ

Игрок Сборная Матчи ЧЕ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 25 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ПЕПЕ Португалия 19 2008, 2012, 2016, 2020 РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 16 2012, 2016, 2020 Томас МЮЛЛЕР Германия 15 2012, 2016, 2020 Мануэль НОЙЕР Германия 15 2012, 2016, 2020 Лука МОДРИЧ Хорватия 13 2008, 2012, 2016, 2020 Тони КРООС Германия 13 2012, 2016, 2020 Оливье ЖИРУ Франция 11 2012, 2016, 2020 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 11 2012, 2016, 2020 Андрей ЯРМОЛЕНКО Украина 11 2012, 2016, 2020 Антуан ГРИЗМАНН Франция 11 2016, 2020 Харри КЕЙН Англия 11 2016, 2020

Участники Euro-2024, забившие наибольшее количество голов в финальных турнирах ЧЕ