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Ролан Гаррос
10 июня 2024, 17:07 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
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0

Легенда MotoGP поздравил Алькараса с победой на Ролан Гаррос

Марк Маркес отреагировал на триумф соотечественника

10 июня 2024, 17:07 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
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0
Легенда MotoGP поздравил Алькараса с победой на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Восьмикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на турнире Grand Slam Ролан Гаррос 2024.

«Поздравляю Карлоса Алькараса», – написал 31-летний Маркес в твиттере.

Напомним, что в финале Ролан Гаррос Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева и стал самым молодым игроком, который выиграл мэйджоры на трех разных покрытиях.

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Ролан Гаррос Марк Маркес Карлос Алькарас (теннисист) MotoGP мотоспорт
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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