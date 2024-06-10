Ролан Гаррос10 июня 2024, 17:07 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
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Легенда MotoGP поздравил Алькараса с победой на Ролан Гаррос
Марк Маркес отреагировал на триумф соотечественника
10 июня 2024, 17:07 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
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Восьмикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на турнире Grand Slam Ролан Гаррос 2024.
«Поздравляю Карлоса Алькараса», – написал 31-летний Маркес в твиттере.
Напомним, что в финале Ролан Гаррос Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева и стал самым молодым игроком, который выиграл мэйджоры на трех разных покрытиях.
🧠❤️🥚🥚 Enhorabuena @carlosalcaraz!!!! https://t.co/4tFBSev92w— Marc Márquez (@marcmarquez93) June 9, 2024
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