Легенда MotoGP поздравил Алькараса с победой на Ролан Гаррос

Восьмикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на турнире Grand Slam Ролан Гаррос 2024.

«Поздравляю Карлоса Алькараса», – написал 31-летний Маркес в твиттере.

Напомним, что в финале Ролан Гаррос Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева и стал самым молодым игроком, который выиграл мэйджоры на трех разных покрытиях.