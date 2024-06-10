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  4. Судаков и Довбик – в топ-50 игроков Евро по мнению авторитетного издания
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 16:48 | Обновлено 10 июня 2024, 17:42
1136
7

Судаков и Довбик – в топ-50 игроков Евро по мнению авторитетного издания

За этими игроками стоит следить во время турнира

10 июня 2024, 16:48 | Обновлено 10 июня 2024, 17:42
1136
7
Судаков и Довбик – в топ-50 игроков Евро по мнению авторитетного издания
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Популярное издание The Athletic составило список топ-50 футболистов Евро-2024, за которыми нужно будет внимательно наблюдать в течение турнира.

В сборной Украины эксперты выделили сразу двух игроков – хавбека Георгия Судакова и форварда Артема Довбика.

«Довбик приехал в Испанию и сразу стал лучшим бомбардиром чемпионата. «Жирона» нашла прирожденного бомбардира, который работает перед воротами. 94% всех ударов в сезоне Артем нанес из пределов штрафной и все, кроме одного гола, он забил из пределов штрафной. Возможно, на Евро-2024 его не будут обслуживать так же эффективно, как в «Жироне», но защитники соперника точно будут заняты работой», – отметили журналисты.

«Судаков – технически одаренный игрок, который своими передачами и продвижением мяча постоянно создает угрозу сопернику. Универсальный хавбек, который может действовать и в центре поля, и быть 10-м номером».

«Шахтер» готов его продать, а Евро – хорошая возможность засветиться на таком уровне».

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сборная Украины по футболу Артем Довбик Георгий Судаков Евро-2024
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 7
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AndiM
Це якесь знущання над здоровим глуздом. У ноунейма 6 голів і 9 асистів у всіх турнірах( і більшість в колгосп лізі), а з нього ліплять хз що.
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0
Умник
На 1 месте Циганков. Остальное проделки агентов
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-1
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Андрій Заліщук
повторюю для недалеких, в англійській інтерпретації буква G читаться як Г, а буква H читається як Х
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-1
Petro_ua
Георгій українською трнс. Heorhiy, а не Georgiy!
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-4
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