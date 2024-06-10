Судаков и Довбик – в топ-50 игроков Евро по мнению авторитетного издания

Популярное издание The Athletic составило список топ-50 футболистов Евро-2024, за которыми нужно будет внимательно наблюдать в течение турнира.

В сборной Украины эксперты выделили сразу двух игроков – хавбека Георгия Судакова и форварда Артема Довбика.

«Довбик приехал в Испанию и сразу стал лучшим бомбардиром чемпионата. «Жирона» нашла прирожденного бомбардира, который работает перед воротами. 94% всех ударов в сезоне Артем нанес из пределов штрафной и все, кроме одного гола, он забил из пределов штрафной. Возможно, на Евро-2024 его не будут обслуживать так же эффективно, как в «Жироне», но защитники соперника точно будут заняты работой», – отметили журналисты.

«Судаков – технически одаренный игрок, который своими передачами и продвижением мяча постоянно создает угрозу сопернику. Универсальный хавбек, который может действовать и в центре поля, и быть 10-м номером».

«Шахтер» готов его продать, а Евро – хорошая возможность засветиться на таком уровне».