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Молодежные турниры
10 июня 2024, 16:47 | Обновлено 10 июня 2024, 16:53
1406
0

ВИДЕО. Велетень оформил дубль, чуть не порвав сетку ворот японцев

На 55-й минуте сборная Украины U-23 удвоила перевес над Японией U-19

10 июня 2024, 16:47 | Обновлено 10 июня 2024, 16:53
1406
0
ВИДЕО. Велетень оформил дубль, чуть не порвав сетку ворот японцев
Суспільне

10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

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На 55-й минуте сборная Украины U-23 удвоила перевес над японцами. Владислав Велетень оформил дубль, чуть не порвав сетку ворот соперника.

ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.

Видеозапись матча

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Руслан Ротань видео голов и обзор Украина - Япония Владислав Велетень сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло сборная Японии по футболу U-19
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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