Молодежные турниры10 июня 2024, 16:47 | Обновлено 10 июня 2024, 16:53
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ВИДЕО. Велетень оформил дубль, чуть не порвав сетку ворот японцев
На 55-й минуте сборная Украины U-23 удвоила перевес над Японией U-19
10 июня 2024, 16:47 | Обновлено 10 июня 2024, 16:53
1406
0
10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.
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На 55-й минуте сборная Украины U-23 удвоила перевес над японцами. Владислав Велетень оформил дубль, чуть не порвав сетку ворот соперника.
ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.
Видеозапись матча
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