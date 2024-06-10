ВИДЕО. Велетень оформил дубль, чуть не порвав сетку ворот японцев

10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

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На 55-й минуте сборная Украины U-23 удвоила перевес над японцами. Владислав Велетень оформил дубль, чуть не порвав сетку ворот соперника.

ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.

Видеозапись матча